Auch die jüngste Bilanz in der Liga spricht Bände: Von den letzten 23 Partien gewann der Rekordmeister satte 20, bei zwei Remis und nur einem einzigen Stuttgarter Sieg. Diesen feierte der VfB am 12. Mai 2018 durch einen 4:1-Erfolg in München am 34. Spieltag. Der letzte Heimsieg datiert vom 10. November 2007 (3:1).