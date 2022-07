Stuttgart bindet das vierte Talent: Auch Fritschi bleibt langfristig

Der 17 Jahre alte Innenverteidiger Paulo Fritschi verlängert seinen Vertrag beim VfB Stuttgart und soll an die Profis herangeführt werden. Zuvor hatten bereits drei weitere Juniorennationalspieler ihre Zusagen gegeben.

Wie lange der neue Vertrag von Paulo Fritschi gilt, das kommuniziert der VfB Stuttgart nicht - wie oftmals bei Vereinbarungen mit Minderjährigen. Was aber wichtig ist: Der Kontrakt läuft "langfristig", betonen die Schwaben. Schließlich sei der 17-Jährige "ein herausragender zentraler Verteidiger seines Jahrgangs in Deutschland und bringt mit seinem athletischen und fußballerischen Profil sowie seiner Persönlichkeit beste Voraussetzungen mit, seinen Weg in den Profifußball zu gehen", betont Thomas Krücken, der als Direktor das Nachwuchsleistungszentrums des VfB leitet.

Top-Talent Fritschi kam im Sommer 2020 aus dem Juniorenbereich des SC Freiburg an den Neckar und lief in der vergangenen Saison für die B-Junioren des VfB auf. Im Sommer war er Teil der deutschen Auswahl bei der U-17-Europameisterschaft in Israel und kommt auf insgesamt elf Einsätze im Nationaltrikot. Nun ist er für die A-Junioren eingeplant und soll perspektivisch den Sprung zu den Profis schaffen.

Auch drei weitere Talente bleiben

Vor Fritschi hatten sich in den vergangenen Monaten bereits drei weitere Talente an Stuttgart gebunden. Torhüter Dennis Seimen verlängerte ebenso wie die Mittelfeldspieler Laurin Ulrich und Samuele di Benedetto. Alle drei gehören wie Fritschi zum Jahrgang 2005 und waren ebenfalls in Israel mit dabei. An Ulrich zeigte zuletzt sogar der FC Bayern Interesse. Er trainiert wie Seimen bereits bei den Profis mit.