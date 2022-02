Stuttgart: 97 Millionen Euro für Stadion-Modernisierung bewilligt

Die Stuttgarter Mercedes-Benz-Arena wird für die Europameisterschaft 2024 modernisiert. Der Gemeinderat gab am Donnerstag grünes Licht.

Der Gemeinderat bewilligte das erhöhte Budget für die Modernisierung und damit Investitionsmaßnahmen in Höhe von 97 Millionen Euro, wie ein Sprecher der Stadt mitteilte. Damit soll die Heimstätte des VfB Stuttgart vor der Fußball-Europameisterschaft 2024 auf den neuesten Stand gebracht werden. Weitere 1,5 Millionen Euro sollen für eine Photovoltaik-Anlage im Bereich der Dachkonstruktion investiert werden.

Das Baubudget erhöht sich dadurch um 27,5 Millionen Euro. Die Kosten werden je zur Hälfte von der Stadt Stuttgart und der Stadion NeckarPark GmbH & Co. KG getragen. Die Landeshauptstadt trägt damit nun insgesamt 37,5 Millionen Euro zu den Baumaßnahmen bei.

Mit dem Umbau der Haupttribüne soll das letzte Bauteil im Stadion, das noch auf dem alten Erdwall erstellt wurde, erneuert werden. Die Bauarbeiten beginnen den Angaben zufolge nach der laufenden Bundesliga-Saison und dauern bis Anfang 2024.

Das 1933 am Cannstatter Wasen errichtete Stadion wurde in den vergangenen Jahren immer wieder modernisiert und ausgebaut. Markant vor allem: Der Bau der berühmten Membran-Überdachung Anfang der 1990er Jahre für die Leichtathletik-WM und der Umbau zum reinen Fußballstadion 2011. Inzwischen finden 60.449 Zuschauer Platz in der Mercedes-Benz-Arena, die bei der EM 2024 einer von zehn Austragungsorten sein wird.