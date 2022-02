Sturmwarnung in NRW: BVB "im Austausch mit der UEFA"

Trotz der Unwetterwarnung für Nordrhein-Westfalen geht Borussia Dortmund davon aus, dass das Europa-League-Heimspiel gegen die Glasgow Rangers stattfinden kann.

Der BVB startet am Donnerstag in die K.-o.-Phase der Europa League. Getty Images

"Wir wissen, dass in NRW morgen die Schulen geschlossen bleiben. Aber Stand jetzt ist uns nichts dergleichen bekannt", sagte Vereinssprecher Daniel Stolpe am Mittwoch über eine mögliche Spielabsage. "Wir haben die Situation eng im Blick und stehen mit der UEFA und unserer Organisationsabteilung im Austausch."

In NRW werden am Donnerstag Böen mit bis zu 120 Stundenkilometer erwartet. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes sollen sich die Menschen im Norden und Osten des Bundeslandes möglichst innen aufhalten. Der Schulunterricht fällt in ganz NRW am Donnerstag aus.

Auf den BVB wartet ab 18.45 Uhr das Hinspiel in den K.-o.-Runden-Play-offs der Europa League gegen die Glasgow Rangers. "Wir hoffen auf eine Sturmwarnung auf dem Platz", sagte der Sprecher.