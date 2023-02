Sturmsorgen in Stuttgart: VfB muss länger auf Guirassy verzichten

Der VfB Stuttgart muss in den kommenden Wochen ohne Serhou Guirassy (26) auskommen. Die beim Bundesligaspiel gegen Bremen erlittene Verletzung setzt den Stürmer vorerst außer Gefecht.

Wie die Schwaben am Montag mitteilten, hat sich Guirassy bei der 0:2-Heimniederlage am Sonntag einen Sehneneinriss im Adduktorenbereich zugezogen und werde den Stuttgartern damit "in den kommenden Wochen nicht zur Verfügung stehen". Eine genauere Prognose zur Ausfallzeit gab der Verein nicht ab.

Guirassy war bereits Mitte der ersten Hälfte in der Leistengegend behandelt und kurz darauf ausgewechselt worden. "Es sah nicht so gut aus", hatte Chefcoach Bruno Labbadia bereits auf der Pressekonferenz nach Spielschluss befürchtet. Für Guirassy wechselte Labbadia Luca Pfeiffer ein, der nun wohl auch Favorit auf den Platz im Stuttgarter Sturmzentrum sein dürfte. Tiago Tomas fällt wegen einer Bauchmuskelverletzung derzeit ebenfalls aus, was die Personaldecke im VfB-Angriff immer dünner werden lässt.

Guirassy, der kurz vor Ende der Transferperiode als Ersatz für den abgewanderten Sasa Kalajdzic aus Rennes kam, ist mit bislang sechs Saisontoren in 13 Spielen (kicker-Durchschnittsnote 3,41) der mit Abstand beste Torschütze im Stuttgarter Kader. Pfeiffer wartet bislang noch auf seinen ersten Treffer.