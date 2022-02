Sturmschaden am Auto: Was tun - und wer zahlt?

Ylenia, Zeynep, Antonia: Das Trio Infernale dreier Orkantiefs hat bei seinem Raubzug durch Deutschland auch zahlreiche Autos beschädigt. Zu wissen, was man als betroffener Fahrzeughalter tun muss, warum man das Auto nicht gleich in die Werkstatt geben sollte, wer für die Schäden bezahlt und wie man sicher durch den Sturm kommt - das ist auch für künftige Unwetterlagen wichtig.

So unerfreulich es ist, das Auto unter einem entwurzelten Baum begraben oder von herabgewehten Dachziegeln demoliert zu sehen: Solange nur Sach- und keine Personenschäden zu beklagen sind, hat der Sturmlauf von Ylenia, Zeynep und Antonia noch reparable oder zumindest mit Geld geradezurückende Folgen hinterlassen.

Was tun?

Zunächst einmal den Schaden mitsamt der Schadenstelle fotografisch dokumentieren - und sich dann schnellstmöglich mit der Kfz-Versicherung in Verbindung setzen. Dazu genügt zumeist ein Anruf. Keine gute Idee ist es, das Fahrzeug in die Werkstatt zu bringen, bevor die Assekuranz das entsprechende Okay gegeben hat. Auch Reparaturen von eigener Hand sollte man bleiben lassen. Besser ist es, überhaupt keine Veränderungen am Auto vorzunehmen. Denn: In aller Regel wird die Versicherung zunächst ein Gutachten verlangen. Den Sachverständigen bestellt sie selbst, nach flächendeckenderen Unwetterlagen werden die vielen beschädigten Fahrzeuge oft einem Sammelgutachten unterzogen. Wichtig: Der Geschädigte selbst darf keinen Gutachter beauftragen.

Zudem sollte man darauf vorbereitet sein, die Unwetterlage zum Schadenszeitpunkt nachweisen zu können. Dabei hilft das Wetteramt. Der Wind muss mindestens 62 Stundenkilometer entwickelt haben. Das entspricht Windstärke 8.

Welche Versicherung zahlt?

Für sogenannte "unmittelbare" Schäden kommt die Teilkaskoversicherung auf. Der betroffene Fahrzeughalter muss nur eine eventuelle Selbstbeteiligung bezahlen, in der Schadenfreiheitsklasse wird er nicht zurückgestuft. Zu den unmittelbaren Schäden gehören beispielsweise solche, die durch abgelöste Dachziegel, herabgefallene Äste oder umgestürzte Bäume entstanden sind.

Bei "mittelbaren" Schäden springt die Teilkasko hingegen nicht ein. Hier kann nur der auf Schadenregulierung hoffen, der eine Vollkasko abgeschlossen hat. Sie zahlt dann auch bei selbstverschuldeten Schäden - etwa dann, wenn der Fahrer oder die Fahrerin mit einem Baum kollidiert ist, der schon länger auf der Straße gelegen hat. Oder wenn er/sie gegen ein anderes Fahrzeug prallt, das von einem sturmbedingten Hindernis zum Stehen gezwungen wurde.

Womöglich keine Versicherungsleistung gibt es bei grober Fahrlässigkeit. Sie kann beispielsweise dann vorliegen, wenn das Auto auf einem bekanntermaßen hochwassergefährdeten Parkplatz abgestellt und dann überflutet wurde.

Keine Kasko: Und jetzt?

Unter Umständen wird der Schaden auch dann ersetzt, wenn keine Kaskoversicherung vorliegt. Denn manchmal können Fahrzeughalter Ansprüche gegenüber Hausbesitzern oder Baufirmen geltend machen. Das verspricht etwa dann Erfolg, wenn das Auto durch herabfallende Ziegel, morsche Bäume, lose Blumentöpfe, unzureichend gesicherte Gerüste oder umgekippte Bauzäune beschädigt wurde und der Haus- beziehungsweise Grundeigentümer seine Verkehrssicherungspflicht verletzt hat. Zu dieser Verkehrssicherungspflicht gehört es unter anderem, regelmäßig den festen Sitz der Dachziegel zu kontrollieren und den Zustand von Bäumen zu überprüfen, umsturzgefährdete Exemplare oder marode Äste sind zu entfernen. Dabei obliegt es dem Haus-/Grundeigentümer, den Nachweis zu erbringen, dass er seiner Verkehrssicherungspflicht nachgekommen ist.

Sicher durch den Sturm: Wie verhalten?

Wenn der Wetterbericht einen starken Sturm ankündigt, ist es am besten, überhaupt nicht erst ins Auto zu steigen. Zumindest aber sollte man sich auf die problematische Wetterlage einstellen und "bei der Routenwahl baumreiche Strecken meiden", wie der ADAC empfiehlt.

Dringend anzuraten ist eine vorausschauende, vorsichtige Fahrweise bei reduziertem Tempo. Die Geschwindigkeit sollte es erlauben, noch gegensteuern zu können, wenn das Auto von einer Böe oder starkem Seitenwind erfasst wird. Aus diesem Grund gehören auch beide Hände ans Lenkrad. Besondere Windgefahr droht auf Brücken und in Waldschneisen. Vor allem Wohnmobile, Gespanne oder Lkw sind Risiken ausgesetzt, denn der Sturm findet hier eine große Angriffsfläche. Gleiches gilt für Autos, die Dachlasten wie Fahrräder oder Dachboxen transportieren.