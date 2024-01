Sturms Serrano gesteht: "War schon eine größere Umstellung vom spanischen zum österreichischen Fußball"

Mit Javi Serrano sicherte sich der SK Sturm Graz im vergangenen Sommer ein vielversprechendes Talent vom spanischen Topklub Atletico Madrid auf Leihbasis. Der 21-Jährige kam zwar bislang in 15 Pflichtspielen für die Steirer zum Einsatz, hatte aber mit Anpassungsschwierigkeiten zu kämpfen. Nun will er im neuen Jahr voll durchstarten.

Im vergangenen Sommertransferfenster ließ Österreichs Vizemeister Sturm Graz mit der leihweisen Verpflichtung von Atletico-Madrid-Talent Javi Serrano aufhorchen. Der spanische Mittelfeldspieler kam mit der Erfahrung von fünf Partien in der Primera División sowie einem Champions-League-Einsatz für die "Los Rojiblancos" durchaus mit Vorschusslorbeeren in die Hauptstadt der Steiermark, musste sich zunächst aber mit Einsätzen für die zweite Mannschaft sowie der Jokerrolle im Profiteam begnügen. Gegen Ende der Herbstsaison fand sich der 21-Jährige aber auch hin und wieder in der Startelf der "Blackies" wieder und steht nach seinem ersten Halbjahr in Österreich bei 15 Pflichtspieleinsätzen.

Im Gespräch auf der "Vereinsseite" gesteht Serrano, dass er nach seinem Wechsel aus der spanischen Heimat nach Graz zu Beginn mit Anlaufschwierigkeiten zu kämpfen hatte: "Ich muss sagen, dass es schon eine größere Umstellung war vom spanischen Fußball zum österreichischen. Ich habe viel gelernt und auch diese Art des Fußball für mich entdeckt - ich mag ihn sehr." Unter Christian Ilzer durfte er siebenmal in der Bundesliga, in beiden Champions-League-Qualifikationsspielen gegen die PSV Eindhoven sowie in jeweils drei Europa-League- und ÖFB-Cup-Partien ran. Beim 1:1 gegen Aufsteiger Blau-Weiß Linz Anfang Dezember kassierte er allerdings bei seinem zweiten Startelfeinsatz in der Bundesliga auch direkt seine erste Rote Karte. Zudem lief er auch fünfmal für die Zweitmannschaft der Grazer in der 2. Liga auf.

Nach Erkrankung wieder im Training

Serrano gefällt das Leben in der Steiermark bislang: "Die Stadt gefällt mir ausgesprochen gut. Die Leute sind sehr nett und es gibt einige schöne Plätze bzw. Orte in Graz. Sturm ist in Österreich ein richtig großer Verein mit sehr guten Spielern, unglaublichen Fans und einer riesigen Geschichte." Über den Jahreswechsel hatte das spanische Talent zwar zuletzt mit einer Erkrankung zu kämpfen, mittlerweile steht er aber wieder im Training und schuftet gemeinsam mit seinen Teamkollegen in der Frühjahrsvorbereitung. "Mittlerweile geht es mir zum Glück wieder gut, ich habe am Sonntag individuell etwas gearbeitet und bin jetzt mit der Mannschaft im Trainingslager in Belek. Gestern habe ich das Training voll mitmachen können und freue mich bereits auf die anstehenden Einheiten", so der 21-Jährige.

Im Frühjahr wartet auf die Steirer auch ein gehöriges Startprogramm. Im ÖFB-Cup-Viertelfinale geht es im Heimspiel gegen die Wiener Austria (2. Februar, 20.30 Uhr, LIVE! auf kicker) um den nächsten Schritt Richtung erfolgreicher Titelverteidigung, im Ligabetrieb könnte man im Topduell gegen Red Bull Salzburg (9. Februar, 20.30 Uhr, LIVE! auf kicker) bei einem Sieg die Tabellenführung übernehmen. Serrano will daran seinen Anteil haben: "Ich werde immer alles für die Mannschaft geben und nie aufgeben. Wir als Team werden versuchen, so intensiv und erfolgreich wie nur möglich zu spielen."