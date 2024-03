Sturms Rekordspieler im Europacup

11. Stefan Hierländer (28 EC-Spiele)

Im Herbst hat der Kapitän als 20. Sturm-Spieler in der Bundesliga die 200er-Marke überschritten. Auch wenn der 33-Jährige nicht mehr immer in der Startelf gesetzt ist, könnte er in Lille mit seinem 29. Einsatz in die Top Ten der Grazer Europacup-Helden einziehen. GEPA pictures