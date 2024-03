Sturms rabenschwarzer Abend: "Einfach nur ein Lehrspiel"

Mit großen Ambitionen war der SK Sturm in das Conference-League-Duell mit dem OSC Lille gegangen. Am Donnerstag erlebten die Schwarz-Weißen aber einen Abend zum Vergessen.

Sturm-Cheftrainer Christian Ilzer hatte vor dem Conference-League-Achtelfinal-Hinspiel gegen den OSC Lille von einer magischen Europacup-Nacht geträumt, das erste Aufeinandertreffen mit dem französischen Spitzenverein am Donnerstagabend mutierte für die Grazer jedoch zum Albtraum. Denn neben der 0:3-Niederlage, die auch in dieser Höhe völlig in Ordnung ging, zog sich Manprit Sarkaria einen Bruch des Außenknöchels zu. Die Spielzeit ist für den Angreifer damit zu Ende.

Dies trifft in einer Woche wohl auch auf Sturms Europacup-Saison zu. "Am Ende war der Spielverlauf genauso klar wie das Ergebnis", ortete Ilzer in der Pressekonferenz nach der klaren Pleite einen Klassenunterschied. "Es war über das Spiel gesehen einfach nur ein Lehrspiel für uns." Seine Mannschaft habe es trotz 15 Torschüssen nicht geschafft, Lille ernsthaft in Bedrängnis zu bringen. "Du musst unglaublich griffig sein, um den Gegner nicht in dieses Selbstverständnis kommen zu lassen. Das ist uns nie gelungen."

Lavalee: "In den ersten zehn Minuten keinen Ball berührt"

Von Beginn weg drückten die Gäste aus Nordfrankreich dem Spiel ihren Stempel auf. "Wir haben in den ersten zehn Minuten keinen Ball berührt", haderte Defensivmann Dimitri Lavalee. "Wenn wir dann einmal den Ball hatten, mussten wir ihn lange nach vorne schlagen." Ein Blick auf die Statistik untermauerte den Eindruck, den neben Lavalee wohl auch die 13.825 Zuschauer gewonnen hatten: Nach einer Viertelstunde hielt die Lille bei einem Ballbesitzanteil von rund 80 Prozent.

Aus David Schneggs Sicht waren die Kräfteverhältnisse hingegen nicht derart klar verteilt. "Unser Tormann hat schon ein paar richtig gute Safes gehabt", lobte der Linksverteidiger Sturm-Keeper Vitezslav Jaros, der bis auf einen Fehler beim dritten Gegentor eine äußerst starke Leistung bot und mit kicker-Note 2,5 zum besten Sturm-Spieler avancierte. "Aber wir haben auch ein paar Chancen gehabt. Ich glaube, dass wir drei Tore kriegen können heute, weil wir hin und wieder nicht gut verteidigt haben. Aber wir hätten vielleicht das eine oder andere machen können, dann schaut es auch anders aus", meinte Schnegg.

Sturm zwischen Leerspiel und Lehrspiel

Auf der anderen Seite beschlich Ilzer - nicht zuletzt aufgrund der hohen Qualität der Franzosen - das Gefühl eines "Leerspiels". In der kommenden Woche solle aus dem Leerspiel ein Lehrspiel werden, forderte der 46-Jährige eine Reaktion seiner Mannschaft. Doch selbst bei einer Leistungssteigerung am Donnerstag (21 Uhr, LIVE! bei kicker) würde der Aufstieg ins Conference-League-Viertelfinale einem sportlichen Wunder gleichen.

Zuvor wird Ilzer sein Team nach der "Depression der Niederlage" ab Freitag auf das Auswärtsspiel beim TSV Hartberg (17 Uhr, LIVE! bei kicker) vorbereiten. Während es für die Oststeirer am letzten Spieltag des Grunddurchgangs um den Einzug in die Meistergruppe geht, könnte Sturm bei einer Salzburg-Niederlage in Linz die finale Saisonphase als Tabellenführer in Angriff nehmen.

