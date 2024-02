Sturms neues Leih-Duo ist voller Tatendrang

Mit Vitezslav Jaros und Mika Biereth hat sich der SK Sturm Graz gleich zweifach Verstärkung aus England für das anstehende Frühjahr gesichert. Die beiden Leihspieler geben sich vor dem Pflichtspielstart topmotiviert und wollen in der Hauptstadt der Steiermark für reichlich Erfolgserlebnisse sorgen.

Nach den Ausfällen von Kjell Scherpen und Seedy Jatta musste Vizemeister Sturm Graz im Wintertransferfenster reagieren und verstärkte sich für das Frühjahr mit den beiden Leihprofis Vitezslav Jaros und Mika Biereth. Während Keeper Jaros vom FC Liverpool seinen Weg in die Hauptstadt der Steiermark fand, schloss sich Angreifer Biereth von Arsenal der Mannschaft von Cheftrainer Christian Ilzer an. Vor dem Pflichtspielstart im ÖFB-Cup-Viertelfinale gegen die Wiener Austria (2. Februar, 20.30 Uhr, LIVE! auf kicker) zeigt sich das Duo von ihrem neuen Umfeld sichtlich angetan und blickt mit voller Motivation den kommenden Aufgaben im Trikot der Steirer entgegen.

"Es war bis jetzt schon eine richtig positive Erfahrung. Das Team ist richtig geschlossen und hält zusammen. Jetzt kann ich es kaum erwarten loszulegen und erstmals vor unseren Fans zu spielen", so Torhüter Jaros im Interview auf der "Vereinsseite". Sein Debüt für die "Blackies" wird der 22-Jährige sofort im eigenen Stadion geben, wo mit dem Heimspiel gegen Austria Wien im Cup-Viertelfinale direkt eine sehr wichtige Partie ansteht und der Torhüter gleich eine ordentliche Einweihung erleben wird. Seine Zeit in Graz will der U-21-Nationalkeeper Tschechiens am liebsten gleich mit einem Sieg erfolgreich einläuten: "Ich will mit dem Team einfach Spiele absolvieren und dabei so viele Siege einfahren, wie wir nur können."

Biereth freut sich auf Heimspiel zum Start

Das gilt auch für Stürmer Biereth, der nach einer erfolgreichen Leihe in Schottland bei Motherwell mit elf Scorerpunkten in 14 Ligaspielen in der Steiermark an seine positive Form im Herbst nahtlos anschließen möchte. Der dänische U-21-Nationalspieler, der sich selbst als "ruhigen und relaxten Typ" bezeichnet, will am Platz aber seine wilde Seite herauskehren: "Erst am Platz verändert sich mein Naturell und ich drehe auf, bin aggressiver und konzentriere mich auf das Wesentliche: Tore zu schießen und dem Team zu helfen." Vom Team fühlt sich der 20-jährige Angreifer "gut aufgenommen", die Mannschaft mache es ihm leicht, sich weiterzuentwickeln: "Die Jungs und der Staff sind fantastisch und alle helfen mir dabei, mich wohlzufühlen und mich stetig zu verbessern."

Als einziger Bundesligist sind die Steirer nach dem erstmaligen Erreichen einer europäischen K.o.-Phase seit 23 Jahren noch in drei Bewerben vertreten und haben im Februar mit Partien in der Liga, dem ÖFB-Cup und den beiden Duellen in der Conference League gegen Slovan Bratislava ein strammes Programm vor sich. Biereth hofft, mit seiner neuen Mannschaft den maximalen Erfolg dabei herauszuholen: "Als Team wollen wir in allen drei Bewerben soweit kommen wie möglich, auch wenn wir natürlich nicht immer der Favorit sind. Wir wollen aber so viele Siege wie möglich holen, überall unser Bestes geben, uns gemeinsam weiterentwickeln und einfach gute Leistungen zeigen. Persönlich möchte ich natürlich so viele Spiele wie möglich absolvieren und dabei möglichst viele Tore schießen."

Seinen Torriecher kann der gebürtige Londoner direkt beim Cup-Spiel gegen die Wiener Austria unter Beweis stellen. Dass er seine Zeit in Graz direkt mit einem Heimspiel vor den eigenen Anhängern beginnt, freut den 20-jährigen Stürmer dabei ganz besonders: "Ich freue mich sehr, gleich vor unseren Fans spielen zu können. Es wird sicher ein hartes Spiel, ein Cup-Fight, den wir unbedingt gewinnen wollen, um so gut wie möglich ins Frühjahr zu starten. Ich hoffe, auf viele Fans im Stadion und freue mich auf das Spiel."