Sturms kleines Tief: Ilzer sieht keinen Grund für "negative Stimmung"

Das Auswärtsspiel bei Atalanta Bergamo kommt für Sturm-Trainer Christian Ilzer trotz zweier Liga-Niederlagen en suite zum genau richtigen Zeitpunkt.

Sturm absolvierte am Mittwoch das Abschlusstraining in Bergamo. GEPA pictures

Aus Bergamo berichtet Nikolaus Fink

Nach zuletzt zwei Liga-Niederlagen in Folge durchschreitet der SK Sturm Graz in der laufenden Saison sein erstes kleines Tal. Das Auswärtsspiel bei Serie-A-Spitzenklub Atalanta Bergamo (Donnerstag, 21 Uhr, LIVE! bei kicker) scheint da zum denkbar ungünstigsten Zeitpunkt zu kommen, haben die Schwarz-Weißen neben leistungstechnischen Schwierigkeiten doch auch mit personellen Problemen zu kämpfen. Spielmacher Otar Kiteishvili (gereizte Achillessehne) fällt ebenso aus wie Seedy Jatta (Muskelfaserriss im Oberschenkel), zudem fehlt Kapitän Stefan Hierländer aufgrund einer Gelb-Rot-Sperre.

Der Zeitpunkt des Spiels ist für Sturm-Cheftrainer Christian Ilzer trotz der diffizilen Ausgangssituation ein "sehr guter". "Es gibt keinen Grund, irgendeine negative Stimmung aufkommen zu lassen", erklärte der 46-Jährige bei der gut besuchten Pressekonferenz in den Katakomben des im Umbau befindlichen Gewiss Stadiums. "Es ist eine schwierigere Phase, das gehört auch dazu."

Ilzer erwartet offensives Atalanta

Den Gegner erwartet Ilzer ähnlich wie beim 2:2-Unentschieden in Graz, nur "noch selbstbewusster und konkreter". Sollte Ilzer mit diesen Worten Recht behalten, dürfte auf seine Mannschaft am Donnerstag ein wahrer Sturmlauf der Gastgeber zukommen. Denn schon vor zwei Wochen drückte Atalanta den österreichischen Cup-Sieger nach dem frühen Rückstand weit in die eigene Hälfte und wusste das Spiel noch vor der Pause zu drehen. Kurioserweise markierte Hierländers Ausschluss (52.) dann jedoch einen Bruch im Spiel der Italiener. Möglicherweise, vermutete Ilzer, wollte Atalanta das Ergebnis "zu sehr" verwalten. "Das haben wir ausgenützt."

Durch den hart erkämpften Punktgewinn am dritten Spieltag hält Sturm punktgleich mit Sporting Lissabon bei vier Zählern, Atalanta führt die Gruppe mit sieben Punkten an und könnte der direkten Qualifikation für das Europa-League-Achtelfinale mit einem Heimsieg bereits sehr nahe kommen. Die Grazer wollen hingegen zumindest das Duell mit dem polnischen Meister Rakow Tschenstochau, der bislang nur ein Unentschieden holte, für sich entscheiden.

Atalanta - Sturm

Für einen längerfristigen Verbleib im zweithöchsten europäischen Klub-Wettbewerb ist Sturm in seinen verbleibenden Auswärtsspielen in Bergamo und Lissabon (14. Dezember, 21 Uhr, LIVE! bei kicker) auf ein Husarenstück angewiesen. Ilzer: "Die Ausgangslage ist für uns klar. Wollen wir in der Europa League überwintern, heißt es für uns, zu überraschen." Dafür benötige sein Team "eine außergewöhnliche Leistung".

Prass: "Der Gegner hat riesige Qualitäten"

Das betonte auch Mittelfeldmann Alexander Prass, der im Heimspiel gegen Bergamo den zwischenzeitlichen Führungstreffer erzielt hatte. "Morgen wird natürlich ein sehr schweres Spiel. Der Gegner hat riesige Qualitäten, aber wir müssen natürlich trotzdem schauen, dass wir uns alles zutrauen und im Bestfall Punkte entführen können", meinte der 22-Jährige, der Platz drei und den damit verbundenen Umstieg in die Conference League noch nicht für abgesichert hält. "Uns muss klar sein, dass nach unten auch alles möglich ist. Aber wir wollen uns nach oben orientieren."

Es sollte nie zu einer Selbstverständlichkeit werden, dass Sturm in der Europa League unterwegs sein darf. Christian Ilzer

Mangelnde Energie, die Ilzer innerhalb des Teams nach der 1:3-Niederlage beim LASK ausgemacht hatte, bemerkte Prass in den Tagen nach der Begegnung in der oberösterreichischen Landeshauptstadt unterdessen nicht. "Wir müssen wieder so an die Sache herangehen, wie wir es bis jetzt gemacht haben. Es muss einfach jeder in gewissen Situationen wieder ein paar Prozent drauflegen." Es werde darum gehen, "entschlossen und aggressiv" aufzutreten.

Dafür soll beim österreichischen Vizemeister schon allein die Bedeutung des Bewerbs sorgen. "Es sollte nie zu einer Selbstverständlichkeit werden, dass Sturm in der Europa League unterwegs sein darf", so Ilzer. Das sieht offenbar auch der zuletzt nicht immer positiv auffallende Anhang der Schwarz-Weißen so: Rund 800 Fans werden Sturm in der Lombardei unterstützen.