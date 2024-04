Sturms erfolgreiches Antwortfeuerwerk auf Salzburgs Fahrlässigkeit

Sturm hat es erneut getan: Die Grazer fügen Serienmeister Red Bull Salzburg zum zweiten Mal in Folge Zuhause eine Cup-Niederlage zu und ziehen in das Finale ein. Das lag vor allem an der Effizienz der Gäste, die Unkonzentriertheiten des Gegners gnadenlos ausnutzten.

Nach einem spektakulären 4:3-Auswärtssieg gegen Red Bull Salzburg darf Sturm Graz weiter von der erfolgreichen Titelverteidigung im ÖFB-Cup träumen. Die Steirer bejubeln mit einer reifen Vorstellung nicht nur eine erfolgreiche Revanche für das verlorengegangene Ligaspiel vor wenigen Tagen, sondern werden für den österreichischen Serienmeister wieder einmal zum Stolperstein im Pokalbewerb. Damit lebt die Chance auf Edelmetall für die Mannschaft von Christian Ilzer nach dem erlittenen Dämpfer im Ligaalltag. "Wir haben eine fantastische Antwort auf Sonntag gegeben. Es ist keine Genugtuung, sondern ich habe einfach eine Riesenfreude über dieses Spiel und diesen Sieg", jubelte der Sturm-Coach auf der Pressekonferenz nach dem Spiel.

Nachdem sich die Blackies in der vergangenen Saison noch bis ins Elfmeterschießen quälen mussten, ersparten sie sich heuer ein Nachsitzen und konnten bereits in 90 Spielminuten nach Treffern von William Böving, Tomi Horvat, David Schnegg und Niklas Geyrhofer den erfolgreichen Aufstieg in das Finale klarmachen. Und dass, obwohl man durch die Führung der Salzburger schon früh einen Schock verdauen musste.

"Salzburg war am Anfang besser", musste auch Ilzer gestehen, der aber auf die Reaktion seiner Profis umso stolzer war: "Wir haben es dann geschafft, Ruhe in unser Spiel zu bekommen. Wir haben im letzten Drittel die Dinge besser gemacht als noch am Sonntag und haben in der zweiten Halbzeit wenig zugelassen. Hier mit vier Toren zu gewinnen ist wirklich eine großartige Leistung."

Lob für Stankovic-Ersatz Geyrhofer

Vor allem da die Grazer Profis auf Gegenstöße der Salzburger immer die passende Antwort parat hatten und nach vergebenen Chancen bzw. Toren der Gastgeber selbst mit eigenen Treffern kontern konnten. "Wir haben auch am Sonntag schon ein gutes Spiel abgeliefert, aber heute haben wir die paar Prozent, die uns im letzen Spiel gefehlt haben, abrufen können und haben uns dafür belohnt. Wir haben im offensiven Bereich viel mehr Qualität gezeigt, haben Druck aufgebaut und das hat die Mannschaft hervorragend umgesetzt", geriet der Sturm-Trainer regelrecht ins Schwärmen.

Dass ausgerechnet Salzburgs Abwehrchef Oumar Solet, über den nach der Rudelbildung beim Duell am vergangenen Sonntag viel diskutiert wurde, die Führung für die Gastgeber besorgte, entbehrte dabei nicht einer gewissen Ironie. "Heute hat man gesehen, in welcher Art und Weise so etwas zurückkommt. Solet erzielt den Führungstreffer und Niklas Geyrhofer, der den gesperrten Jon Gorenc Stankovc ersetzte, erzielte danach einen wichtigen Treffer,", sagt Ilzer. Für das 24-jährige Eigengewächs, das auf der ungewohnten Sechserposition agierte, hatte der Sturm-Coach ein zusätzliches Lob über: "Er hat ein richtig tolles Spiel gemacht. Er bringt fußballerisch und körperlich eine wichtige Präsenz in das Spiel und hat in der Wintervorbereitung viel an sich gearbeitet. Da hatte er zu Beginn noch Schwierigkeiten mit der Positionierung, hat aber die richtige Balance gefunden und das sehr gut umgesetzt."

Auf Nachfrage ob sich der Defensivprofi mit dieser Vorstellung auch eine Verlängerung seines im Sommer auslaufenden Vertrags verdient hat, verwies der Sturm-Trainer zwar auf Sportdirektor Andreas Schicker, ließ aber mit einem verschmitzten Lächeln durchblicken: "Es ist alles schon in die Wege geleitet." Der Sturm-Profi selbst strahlte nach dem Aufstieg ins Cup-Finale über beide Ohren: "Es freut mich besonders, weil es mein erstes Pflichtspieltor war und dann noch in einem so wichtigen Spiel. Die Mannschaftsleistung heute war einfach tadellos und daher würde ich schon von einem verdienten Sieg sprechen."

"In diesem Bewerb zählt nur der Titel"

Auch wenn der Grazer Cheftrainer davon sprach, dass die Vorfälle beim vergangenen Spiel gegen Salzburg nicht mehr so die große Rolle spielten ("Es war ganz wichtig, die Emotionen zu kanalisieren und an uns vorbeiziehen zu lassen"), waren sie Linksverteidiger David Schnegg, der das wichtige 3:1 erzielte, doch schon ein wichtige Antreiber: "Ich war schon noch wütend, aber das muss man dann ein wenig ausblenden. Schlussendlich haben wir es einfach mehr wollen und haben wirklich alles reingehaut bis zum Schluss."

Nun wollen die Grazer wie schon im vergangenen Jahr gegen Rapid erneut für erfolgreiche Cup-Feierlichkeiten sorgen und den Titel bereits zum zweiten Mal in Folge an sich reißen. Der Sieg in Salzburg verleiht Mut, mehr aber auch nicht, wie Coach Ilzer nicht müde war zu betonen: "Am Ende ist es ein fantastisches Gefühl, wenn man hier gewinnt, aber in diesem Bewerb zählt nur der Titel und den haben wir noch nicht. Wir haben zum zweiten Mal eine richtig gute Mannschaft geschlagen, aber es wartet noch Rapid und von dem her, ist noch ein großer Schritt zu gehen."

Dieser soll dann Anfang Mai erfolgen, wo man im Duell gegen die Grün-Weißen das nächste Stück schwarz-weißer Erfolgsgeschichte schreiben möchte.