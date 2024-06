Sturms Ehrenpräsident Hans Fedl verstorben

Sturms Ehrenpräsident Hans Fedl starb im Alter von 72 Jahren.

Hans Fedl, Ehrenpräsident von Meister Sturm Graz, ist am Donnerstag nach längerer Krankheit im Alter von 72 Jahren verstorben. Das teilte der Bundesligist am Freitag mit.

Fedl war in der existenziell bedrohlichen Phase des Clubs von November 2006 bis Jänner 2007 Übergangspräsident, seither Ehrenpräsident und als Sturm-Unikat bei fast allen Spielen der Steirer national wie international dabei.

„Hans Fedl war als schwarzweißes Urgestein von Anfang an bei unserer Rettungsaktion 2006/07 mit viel Engagement dabei und stellte sich Sturm in schwierigster Situation als Kurzzeit-Präsident zur Verfügung. Sein Herz hing ganz einfach an seinen ,Schwoazen', über all die Jahre war er bei allen Spielen - egal ob in Liebenau, auswärts oder bei internationalen Einsätzen - dabei und war als Vorstandsmitglied und Ehrenpräsident auch bei den monatlichen Lenkungsausschüssen mit Interesse anwesend", erinnert sich Präsident Christian Jauk auf der "Vereinsseite".