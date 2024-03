Sturms deutliches Signal nach Salzburg

Mit einem klaren 3:0-Auswärtssieg bei Austria Klagenfurt gelang dem SK Sturm Graz ein idealer Start in die Meistergruppe. Der deutliche Erfolg der Steirer soll auch als Zeichen an Tabellenführer Red Bull Salzburg gewertet werden, gegen den man das Titelrennen nun so richtig eröffnet hat.

Mit einem wahren Offensivfeuerwerk startete der Sturm Graz in die ersten 45 Spielminuten der Meistergruppe und machte beim Auswärtsspiel gegen Austria Klagenfurt schon früh klar, dass sie es auch heuer im Meisterschaftsrennen Red Bull Salzburg ganz schwer machen werden. Der klare 4:0-Sieg beim Auftakt im oberen Play-off zeigte deutlich, dass die Steirer sportlich noch einen weiteren Schritt nach vorne getätigt haben und bereit für den großen Coup am Saisonende sind. "Der Sieg war sehr wichtig. Wir haben damit Druck auf Salzburg ausüben können. Unser Ziel ist es, jedes Spiel zu gewinnen, aber wir schauen vor allem auf uns selbst", meinte Doppeltorschütze Mika Biereth bei "Sky" nach dem Auswärtssieg in Kärnten.

Die Leihgabe des FC Arsenal steht sinnbildlich für den Aufschwung bei den Steirern in den vergangenen Wochen. Ganze acht Tore steuerte der dänische U-21-Teamstürmer in den vergangenen elf Pflichtspielen bei und hat die Diskussionen um das Fehlen eines Goalgetters im Angriff der Steirer absolut im Keim erstickt. "Diese Tore zu machen, ist meine Qualität. Das kann ich einfach richtig gut", so der 21-Jährige, der mit seiner Mannschaft bereits den vierten Sieg im sechsten Frühjahrsligaspiel feierte. Durch den Erfolg in Klagenfurt ist man auch in der Tabelle aktuell an den Salzburgern vorbeigezogen, die aber noch am Abend zuhause gegen den TSV Hartberg im Einsatz sind. Auch deshalb vernimmt man aus der Hauptstadt der Steiermark noch keine großen Töne mit Blick auf den engen Titelkampf.

Wichtige Pause vor Schlüsselspiel

"Natürlich schaut die Tabelle aktuell gut aus, aber wir wissen, dass Salzburg heute noch spielt. Wir haben aber vorlegen können und das ist uns gelungen mit einem richtigen Ausrufezeichen", so Mittelfeldass Alexander Prass, der sich aber wie sein Teamkollege nicht viel mit dem Treiben der Konkurrenz beschäftigen will: "Wir müssen sowieso auf anschauen. Wir haben uns hohe Ziele gesetzt und schauen, dass wir diese auch erreichen. Das funktioniert am besten, wenn wir nicht auf die Konkurrenz schauen, sondern auf uns selbst."

Solche Machtdemonstrationen wie nun in Klagenfurt geben den Grazern bei dieser Strategie auch Recht, die aktuell bei schon 41 erzielten Treffern und nur 15 Gegentoren liegen. Im Frühjahr schrieben die "Blackies" bereits 13-Mal an und präsentierten sich in der Offensive kaltschnäuzig. "Wir waren auch heute eiskalt und haben dadurch das Spiel früh für uns entschieden", merkte Prass an.

Durch den klaren Auswärtssieg zum Start des oberen Play-offs können die Steirer nun mit einem guten Gefühl in die anstehende Länderspielpause starten, bevor es Ende März mit dem Kracher gegen die Salzburger (31. März, 17 Uhr, LIVE! bei kicker) zum wichtigen Duell im Kampf um die Meisterschaft kommt. "Die Pause kommt uns da schon entgegen, weil uns die letzten Spiele - auch mental - viel Substanz gekostet haben. Da tut uns diese Auszeit sehr gut, um mit frischen Kräften die weiteren Aufgaben anzugehen", ist Prass froh über die Möglichkeit, etwas durchzuschnaufen. Denn in zwei Wochen wird man jegliche Energie brauchen, um im Direktduell das nächste Signal an den österreichischen Serienmeister zu senden.