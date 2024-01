Sturmpaket im Anflug: Lerche schließt sich dem SSV Jeddeloh II an

Nord-Regionalligist SSV Jeddeloh II hat in der Offensive nachgebessert und Dennis Lerche verpflichtet. Der 28-Jährige, der zuletzt in Wattenscheid unter Vertrag stand, seit Oktober aber vereinslos war, erhält einen Vertrag bis zum Saisonende.

In der vergangen Spielzeit war Dennis Lerche mit 13 Toren in 23 Spielen noch Wattenscheids bester Angreifer gewesen. Vor dem Abstieg aus der Regionalliga West konnte der bullige Angreifer den Traditionsklub aber nicht bewahren. Mittlerweile in der Oberliga Westfalen angekommen, geht es für die Nullneuner düster weiter. Als abgeschlagener Tabellenletzter droht Wattenscheid, in die 6. Liga durchgereicht zu werden.

Auch Lerche blieb mit lediglich vier Saisontoren blass, sodass sich beide Partien schon im Oktober vergangenen Jahres trennten. Der Abschied des letztjährigen Leistungsträgers soll dabei aber viel mehr disziplinarische als sportliche Gründe gehabt haben.

Auf der Suche nach einem neuen Verein ist Lerche nun fündig geworden. Der Angreifer wird künftig für den Nord-Regionalligisten SSV Jeddeloh auflaufen und begibt sich damit auf unbekanntes Terrain. In der westdeutschen Heimat sollen ihm diverse Angebote aus der Regionalliga West und Oberliga Westfalen vorgelegen haben. Unter anderem ein Engagement beim Titelaspiranten und Zuschauer-Magneten der Regionalliga West Alemannia Aachen stand zwischenzeitlich im Raum - führte letztlich aber ins Leere.

Lerche entschied sich nun bewusst für einen Tapetenwechsel, um sich wieder voll und ganz auf Fußball konzentrieren zu können. In Jeddeloh erhält der Stürmer einen Vertrag bis zum Saisonende und gibt sich zuversichtlich, auch im Norden viele Tore zu sammeln.

Faktor X in der Offensive?

Dieses Selbstvertrauen wünscht sich auch der sportliche Leiter Olaf Blancke vom Stürmer: "Dennis wird uns genau mit dieser Art weiterhelfen und unsere Offensive verstärken. Sein Spielertyp hat uns in der Hinrunde gefehlt." Lerche selbst ist bereit, sofort Vollgas zu geben: "Die Gespräche waren hervorragend und ich hatte das Gefühl, dass die Verantwortlichen mich unbedingt haben wollten. Das tut einem Stürmer immer gut. Ich freue mich auf die Aufgabe und werde diese ab Donnerstag mit Vollgas angehen."

Noch in dieser Woche wird Lerche zur Mannschaft stoßen und die kurze Wintervorbereitung absolvieren. Für Jeddeloh geht es nach einer turbulenten Vorweihnachtszeit mit vier Niederlagen in Serie in der Liga bereits in wenigen Wochen wieder los. Am 3. Februar hat das Kellerkind den Titelaspiranten 1. FC Phönix zum Restrundenauftakt zu Gast. Ob Lerche der zweitschwächsten Offensive neues Leben einhauchen kann, bleibt abzuwarten.