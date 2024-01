Sturmflaute? Letschs Planung ohne Asano

Mit sechs Punkten Vorsprung auf die Abstiegsplätze liegt der VfL Bochum zum Jahresbeginn 2024 glänzend im Rennen. Nun aber fehlt ein entscheidender Offensivspieler.

Takuma Asano spielte gewiss die stärkste Halbserie seiner Karriere. In 16 Spielen war er immer dabei, erzielte fünf Tore, war im Grunde genommen der entscheidende Bochumer Offensivspieler im ersten Saison-Abschnitt.

Läuft es für das japanische Team beim Asien-Cup in Katar ideal, dann wird der VfL vermutlich bis Mitte Februar auf seinen Offensivmann verzichten müssen. Beim Testspiel der Japaner am Neujahrstag gegen Thailand (5:0) blieb der Bochumer Profi zwar 90 Minuten lang draußen, ist im Grunde genommen aber fest eingeplant bei den Blue Samurai, erst recht nach seiner starken Halbserie.

In Bochum stellt sich natürlich die Frage: Wie fängt Thomas Letsch den Ausfall seines wichtigsten Offensivmannes auf, der im Zentrum als wendiger Angreifer viel Wirkung erzielte, zwischendurch aber natürlich auch weiter mal am rechten Flügel eingesetzt wurde?

Auf beiden Positionen ist der VfL ohne Asano nicht ideal besetzt. Christopher Antwi-Adjei käme etwa für diese Rolle infrage, doch "Jimmy" erreichte im bisherigen Saisonverlauf nur selten sein Top-Niveau, nachdem er in der vergangenen Saison noch viel häufiger zum Einsatz gekommen war.

Mehrere Kandidaten für die vakante Position

Für den Job im zentralen Offensivbereich, neben oder hinter einem Stoßstürmer wie Goncalo Paciencia oder auch Philipp Hofmann, könnten sich auch zwei Spieler bewerben, die bisher in Bochum vielleicht ein bisschen unter Wert geblieben sind.

Lukas Daschner und Moritz-Broni Kwarteng hatten in der Vorsaison in der 2. Liga beim FC St. Pauli beziehungsweise beim 1. FC Magdeburg für mächtig Furore gesorgt. Ihre erste Phase in der Bundesliga aber verlief wenig zufriedenstellend.

Beide sind im vorderen Bereich vielseitig einsetzbar, vorwiegend allerdings im offensiven Mittelfeld. Dort zeigte Daschner zunächst gute Ansätze, bestätigte den guten Eindruck der Vorbereitung jedoch nur selten, erzielte aber immerhin seinen ersten Bundesliga-Treffer.

Kwarteng dagegen geriet gleich zu Beginn in Rückstand, weil er wegen hartnäckiger Beschwerden an den Adduktoren monatelang ausfiel. Ein paar Ausrufezeichen hat er seitdem gesetzt, könnte mit seiner individuellen Klasse durchaus als belebendes Element in der Offensive auftauchen.

Spielt Asano im Zentrum, dann beließ es Thomas Letsch häufig bei einem System quasi ohne echten Flügelspieler auf der rechten Seite. Und nun? Flaute auf den Flügeln? Oder spielt sich einer der Kandidaten in den Vordergrund, die bisher noch nicht zündeten am Wochenende

Zwei Testspiele am Wochenende

Im defensiven Bereich hat sich der VfL Bochum stabilisiert, erst recht mit der Leistungssteigerung von Keven Schlotterbeck und auch Bernardo, die im Verlauf der Hinrunde zu zuverlässigen Stützen wurden. Demnächst kommt auch noch Ivan Ordets zurück, der nun schon länger wegen seiner Kniebeschwerden pausierte.

Und in der Offensive, ohne Asano? Am Dienstagmittag startete der VfL Bochum in die Vorbereitung; den Doppeltest am Wochenende wird Letsch auch dazu nutzen, seine Kandidaten im vorderen Bereich zu testen.

Zunächst trifft der VfL am Samstag auf den FC Groningen; Zuschauer sind hier nicht zugelassen. Am Sonntag geht es dann im Ruhrstadion (mit Zuschauern) gegen Letschs Ex-Klub Vitesse Arnhem.