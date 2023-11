Sturm zieht mit Salzburg gleich - Ilzer hat Tabelle "nicht am Schirm"

Nach zuletzt zwei Liga-Niederlagen in Serie ist Sturm Graz mit einem 3:0-Auswärtssieg bei Austria Klagenfurt in die Erfolgsspur zurückgekehrt. Die Steirer gegen punktgleich mit Leader Red Bull Salzburg in die Länderspielpause.

Mit dem souveränen 3:0-Auswärtserfolg bei Austria Klagenfurt hat Sturm Graz rechtzeitig vor der letzten Länderspielpause des Jahres seine kleine Ergebniskrise beendet. "Es war ein sehr reifer Auftritt. Wir waren schon auf der letzten Rille unterwegs und dann so einen Auftritt hinzulegen, hat mich besonders gefreut", zeigte sich Cheftrainer Christian Ilzer vom Auftritt seiner Mannschaft im "Sky"-Interview angetan.

Hatte Sturm in der Offensive zuletzt die Durchschlagskraft vermissen lassen, fanden die Schwarz-Weißen am Wörthersee ihre Effizienz wieder. Verantwortlich dafür war nicht zuletzt Tomi Horvat, der zwei Treffer beisteuerte und wie Jon Gorenc Stankovic den Sprung in die kicker-Elf des Tages schaffte. "Es war eine richtig gute Leistung von uns", betonte der offensive Mittelfeldspieler aus Slowenien. "Ich bin sehr zufrieden."

Durch den klaren Sieg und Salzburgs Unentschieden bei der Wiener Austria zogen die Steirer in der Liga mit dem Serienmeister gleich. Auf einen möglichen Titelkampf will man sich in Graz aber offenbar noch nicht vorbereiten. "Ich habe die Tabelle nicht am Schirm, ich habe den nächsten Gegner am Schirm", meinte Ilzer. "Die Tabelle wird dann irgendwann unsere Leistung widerspiegeln."

Pacult: "Wir suchen keine Ausreden"

In Klagenfurt hängt der Haussegen nach der zweiten klaren Niederlage en suite - am vergangenen Wochenende waren die Waidmannsdorfer dem Wolfsberger AC mit 0:4 unterlegen - hingegen etwas schief. "Wir dürfen uns nicht wegnehmen lassen, was wir uns seit Juni erarbeitet haben", mahnte Trainer Peter Pacult zur Vorsicht. "Es hat sich vor dem Spiel gut angehört in der Kabine, es ist aber wenig umgesetzt geworden. Wir suchen keine Ausreden, aber wir müssen schauen, dass wir die nächsten drei Spiele noch positiv über die Bühne bringen."

Mit 21 Punkten befinden sich die fünfplatzierten Klagenfurter nach wie vor auf dem Weg in Richtung Meistergruppe. Dennoch stehen die Vorzeichen am Wörthersee nicht mehr so gut wie vor wenigen Wochen, zudem ist die Personalsituation weiterhin eine äußerst angespannte. Gegen Sturm kehrte zwar Mittelfeldmotor Andy Irving zurück, dafür zog sich Angreifer Jonas Arweiler eine "schwere Verletzung am linken Mittelfußknochen" zu. "Es wird nicht leichter, aber wir müssen einfach besser auftreten", fordert Sturmpartner Sinan Karweina.