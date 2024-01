Sturm-Youngster Grgic: "Hoffe, dass ich die Chance bei der ersten Mannschaft bekommen werde"

Mit Leon Grgic darf sich auch ein Eigengewächs des SK Sturm Graz in der Wintervorbereitung des Profiteams unter Cheftrainer Christian Ilzer beweisen. Im vergangenen Herbst kam der 18-jährige Angreifer auf zwei Pflichtspieleinsätze für die Kampfmannschaft der "Blackies", im Frühjahr sollen es mehr werden.

So erfolgreich der SK Sturm Graz in den vergangenen Jahren sportlich abgeliefert hat, so wenig erfolgreich präsentierten sich die Steirer bei der Entwicklung des eigenen Nachwuchses. Die "Blackies" krönten sich in den vergangenen beiden Saison jeweils zum Vizemeister, schafften in der aktuellen Saison erstmals seit 23 Jahren das europäische Überwintern und durften im vergangenen Jahr zudem den Sieg im ÖFB-Cup bejubeln. Das alles gelingt mit Hilfe junger, hungriger Spieler, die man von anderen Vereinen loseist und ihnen in der Hauptstadt der Steiermark eine Perspektive aufzeigt, wo sie sich mit Spielzeit weiterentwickeln können. Dabei handelt es sich oftmals auch um ausländische Kicker, die - wie die Beispiele Rasmus Höjlund oder Kelvin Yeboah zeigten -, in Graz die nächsten Schritte machen und anschließend nach überzeugenden Leistungen für gutes Geld weiterverkauft werden können.

Das brachte dem Verein zwar in den vergangenen Jahren einiges an kräftigen Transfereinnahmen ein, womit man sich wirtschaftlich als Nummer zwei hinter Serienmeister Red Bull Salzburg platzieren konnte und auch sportlich mittlerweile der klare erste Verfolger der Mozartstädter geworden ist. Allerdings geschah dies auch zum Leidwesen des eigenen Nachwuchses, denn Profis, die es aus der vereinseigenen Akademie und über das Zweitteam zur Kampfmannschaft geschafft haben, lassen sich an einer Hand abzählen. Mit Niklas Geyrhofer, Samuel Stückler, den beiden Torhütern Luka Maric und Matteo Bignetti sowie Angreifer Leon Grgic sind aktuell nur fünf Eigengewächse der Steirer im Team von Chefcoach Ilzer zu finden. Von einem Stammplatz sind sie in der aktuellen Phase aber weit entfernt, insgesamt nur sieben Pflichteinsätze stehen für das Quintett in der laufenden Spielzeit zu Buche.

Grgic hofft auf weitere Einsätze

Mit Moritz Wels (im Sommer zur Wiener Austria) sowie Winter-Abgang Christoph Lang (wechselte zu Rapid) zogen zudem zwei eigene Talente ohne große Aussicht auf Einsätze in der Kampfmannschaft zur Konkurrenz weiter. Auch auf Dardan Shabanhaxhaj hielt man zunächst große Stücke, mittlerweile kickt der 22-jährige Offensivspieler sehr erfolgreich in Slowenien. Ein Schicksal, welches Angreifer Grgic nicht erleben möchte, der nach einem Einsatz im ÖFB-Cup sowie in der Europa League Lust auf mehr bekommen hat und hofft, sich bei den Grazern in Zukunft durchsetzen zu können. "Ich möchte weiter besser werden und hoffe auch, dass ich die Chance bei der ersten Mannschaft bekommen werde. Ein großes Ziel von mir wäre mein erstes Bundesliga-Tor vor den Sturm Fans zu schießen", erklärt der Youngster im Gespräch auf der "Vereinsseite", der sich aktuell in der Winter-Vorbereitung wieder beweisen darf.

Noch muss Grgic, der es im Herbst für die Zweitmannschaft der Steirer in zehn Ligaspielen auf zwei Treffer brachte, auf sein Premierentor für die Kampfmannschaft warten. In der Bundesliga durfte der vierfache U-19-Nationalspieler Österreichs zumindest in der vergangenen Saison aber schon zweimal ran. Mit seinen aktuellen Teamkollegen versteht sich der junge Angreifer jedenfalls gut: "Die Stimmung in der Mannschaft ist sehr gut und lustig und es macht Spaß hier zu sein. Es wird viel trainiert und wir arbeiten als Mannschaft daran, um besser zu werden und unsere Automatismen noch stärker zu verinnerlichen."

Dabei erhält der Nachwuchsangreifer in Testspielen seine Einsatzzeiten und zeigt sich dankbar: "Für mich ist es gut, dass ich Spielzeit bekomme und mich auch vor dem Trainerteam zeigen kann." Denn damit erhöht er auch seine Chancen, im Frühjahr öfters unter Coach Izer auf seine Spielzeit zu kommen. Und wer weiß, vielleicht gelingt nach einiger Zeit ja wieder einem Grazer Eigenbauspieler der Sprung zur Stammkraft. Der gebürtige Steirer hat mit neun Toren in zwölf Spielen der ÖFB-U-16-Liga sowie vier Toren bei der U 18 und vier Treffern in 26 2-Liga-Spielen jedenfalls schon bewiesen, dass er das Potential dazu mitbringt. Nun muss er dieses auch entfalten, Spielzeit wird ihm dabei helfen.