Sturm will Salzburg im Frühjahr "ärgern"

Sturm Graz will auch in diesem Frühjahr das Meisterrennen so lange wie möglich offen gestalten. In der finalen Phase will man "so am Punkt sein", um Salzburg ärgern zu können, erklärt Sportdirektor Andreas Schicker.

Sturm-Sportdirektor Andreas Schicker hofft erneut auf einen spannenden Meisterkampf. GEPA pictures