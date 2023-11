Sturm will in Bergamo zurück auf die Erfolgsspur finden

Nach zwei Liganiederlagen in Folge hat Sturm Graz nach vier Wochen die Tabellenführung bereits wieder abgeben müssen und will nun auf internationalem Boden wieder in die Spur finden. Im ersten Duell gegen den italienischen Topklub Atalanta Bergamo gab es trotz Unterzahl einen Zähler, beim Rückspiel in Italien hoffen die Steirer nun auf weiteren Punktezuwachs.

Vor vier Wochen lachte Sturm Graz noch von der Tabellenspitze in der Bundesliga und hatte Serienmeister Red Bull Salzburg bereits auf vier Punkte distanziert. Nach den beiden Niederlagen gegen die Wiener Austria (0:1) und den LASK (1:3) mussten die Steirer aber bereits wieder Abschied vom Platz an der Sonne nehmen und finden sich in der gewohnten Rolle des Verfolgers wieder. Auch international nehmen die "Blackies" aktuell eine Lauerstellung ein und liegen mit vier Punkten nach den ersten Spieltagen der Europa League hinter Tabellenführer Atalanta Bergamo und Sporting Lissabon auf dem dritten Platz. Zuletzt holte man trotz Unterzahl ein beachtliches 2:2 gegen den italienischen Serie-A-Klub und hat sich damit alle Möglichkeiten für ein europäisches Überwintern offengehalten.

Beim Rückspiel in Bergamo wollen die Grazer nach nur einem Sieg aus den vergangenen vier Pflichtspielen wieder zurück auf die Erfolgsspur, um nicht nur im Kampf um die Top drei in der Gruppenphase weiter ein Wörtchen mitzureden, sondern auch für die kommenden Aufgaben im Ligaalltag Motivation zu sammeln. Mit Atalanta erwartet die Grazer aber ein Gegner, der zwar zuletzt am Wochenende gegen Tabellenführer Inter Mailand eine 1:2-Niederlage hinnehmen musste, mit 19 Punkten aber immer noch auf Platz fünf und damit knapp hinter den Champions-League-Plätzen zu finden ist. Zudem konnten die Italiener in der aktuellen Serie-A-Saison in fünf Heimspielen erst einmal bezwungen werden. Im Europacup konnte die Mannschaft von Cheftrainer Gian Piero Gasperini ihr bisher einziges Heimspiel gegen den polnischen Meister Rakow Tschenstochau mit 2:0 gewinnen.

Rund 800 Fans reisen mit

Mit einem Heimsieg über Sturm Graz könnten die Lombarden bereits einen großen Schritt Richtung K.o.-Phase tätigen, während die Steirer mit einem Punktgewinn ihr eigenes Standing mit Blick auf ein europäisches Überwintern verbessern wollen. Im Vorjahr scheiterte die Mannschaft von Coach Christian Ilzer trotz acht gesammelter Zähler in einer völlig ausgeglichenen Gruppe als Letzter noch an dieser Aufgabe, heuer will man auch im neuen Jahr weitere Highlight-Spiele auf der internationalen Bühne erleben. Verzichten muss der Coach der Grazer neben dem neuerlich verletzten Seedy Jatta auch auf Kapitän Stefan Hierländer, der im Hinspiel gegen Atalanta mit Gelb-Rot frühzeitig vom Platz gestellt wurde.

Mithelfen an einer erfolgreichen Auswärtsfahrt sollen auch die eigenen Fans, von denen sich rund 800 Personen mit auf den Weg nach Bergamo machen werden, um ihr Team tatkräftig zu unterstützen. Der Anpfiff im Gewiss Stadium in Bergamo erfolgt am Donnerstag um 21 Uhr (LIVE! auf kicker). Dann wollen Ilzer und seine Truppe nach den beiden Enttäuschungen in der Liga, zumindest international wieder mit einem Lächeln vom Platz gehen.