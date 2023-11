Sturm will gegen Klagenfurt für Ende der Ergebniskrise sorgen

In der Europa League lieferte der SK Sturm Graz gegen den italienischen Topklub Atalanta Bergamo zwar einen beherzten Kampf ab, musste sich aber letztendlich knapp mit 0:1 geschlagen geben. Nach der bereits dritten Pflichtspielniederlage in den vergangenen vier Spielen, will man im Duell gegen Klagenfurt den Weg aus der Ergebniskrise meistern.

In der Meisterschaft musste Sturm Graz nach zwei Niederlagen in Folge die Tabellenführung nach vier Wochen wieder an Red Bull Salzburg abgeben und auch international wird ein Überwintern in der Europa League nach der knappen 0:1-Pleite gegen den italienischen Topklub Atalanta Bergamo bereits zur Härteprüfung. Den Kopf in den Sand stecken wollen die Steirer deswegen aber noch lange nicht und hoffen nach dem guten Auftritt in Italien, auch in der österreichischen Heimat wieder in die Spur zu finden. Beim kommenden Duell gegen Austria Klagenfurt will man dazu den ersten Schritt aus der Ergebniskrise tätigen. "Austria Klagenfurt stellt immer eine besondere Herausforderung dar, für die wir all unsere Energie, Intensität und Überzeugung benötigen, um in der Bundesliga wieder punkten zu können", betont Cheftrainer Christian Ilzer vor der Partie.

Vor allem der Auftritt in der ersten Halbzeit gegen Atalanta kann den Grazern dabei Mut machen. Man konnte gegen den Serie-A-Klub gut mithalten, kam viel in eigenen Ballbesitz, doch nutzte wie schon in den vergangenen Spielen seine herausgearbeiteten Chancen nicht. "Unsere Aufgabe ist jetzt, die positiven Aspekte aus dem Atalanta-Spiel in das Duell mit Klagenfurt mitzunehmen und an den Dingen, die uns gestern gefehlt haben, zu arbeiten, damit wir sie bereits am Sonntag verbessert auf den Platz bringen", betont Coach Ilzer, dessen Mannschaft erstmals seit über einem Jahr in der Fremde ohne eigenen Torerfolg blieb. Auch in der Meisterschaft konnte man in den vergangenen zwei Spielen lediglich einen Treffer erzielen und ist mit 21 Toren nur mehr die vierteffizienteste Offensive der Liga.

Nur eine Niederlage in neun Duellen für Sturm

Dass mit den verletzten Otar Kiteishvili, Seedy Jatta sowie dem gesperrten Alexander Prass drei wichtige Profis gegen die Klagenfurter fehlen, macht die Aufgabe nicht leichter. Das muss auch Ilzer eingestehen: "Wir müssen nichts beschönigen, natürlich haben wir unter anderem mit Kiteishvili, Jatta, Prass, Johnston und auch Bøving, der weiterhin sehr fraglich ist, sehr schmerzhafte Ausfälle in dieser intensiven Phase der Herbstsaison. Bei einigen weiteren Spielern müssen wir uns die Lage erst ansehen und abwarten, wie sehr das Spiel vom Donnerstag in Bergamo noch nachwirkt." Ilzer gibt sich "dennoch zuversichtlich", denn: "genau für diese Situationen und Phasen haben wir einen breiten Kader. Wir werden am Sonntag eine schlagkräftige und qualitativ gut besetzte Sturm-Mannschaft in das Duell mit Austria Klagenfurt schicken."

Gegen die Waidmannsdorfer verloren die Grazer in der Bundesliga nur eines der bisherigen neun Duelle und trafen in jedem der vier Liga-Auswärtsspiele bei den Klagenfurter mindestens doppelt. Die Kärntner sind nach der schmerzhaften 0:4-Derbypleite gegen den WAC aber auf Wiedergutmachung aus, weswegen Abwehrprofi Amadou Dante mit einiges an Gegenwehr rechnet: "Klagenfurt ist immer ein extrem harter Gegner, die Duelle mit ihnen sind immer eng und hart umkämpft. Für uns wird es darauf ankommen, als Team zusammenzustehen, gemeinsam zu kämpfen und alles dafür zu tun, noch vor der Länderspielpause in der Bundesliga zurück auf die Siegerstraße zu kommen."