Sturm will aus Europa-League-Ärger etwas Positives kreieren

Beim Auftakt der neuen Europa-League-Saison kassierte der SK Sturm Graz zum Auftakt eine bittere 1:2-Heimniederlage gegen Sporting Lissabon. Den Frust aus dem Spiel gegen den portugiesischen Topklub wollen die Steirer beim Duell gegen Rapid in etwas Positives umwandeln.

Der SK Sturm Graz bot beim Auftakt der Europa League gegen den portugiesischen Spitzenklub Sporting Lissabon eine ansehnliche Leistung und durfte nach dem Führungstreffer durch William Böving in der 53. Spielminute sogar lange auf die große Überraschung hoffen. Ein Doppelpack der Gäste im letzten Drittel des Spiels ließ die Träume der Steirer von einem erfolgreichen Start aber doch noch platzen und sorgte auf Seiten der Hausherren für gehörig Frust. Dieser soll drei Tage später beim anstehenden Auswärtsspiel in Wien gegen Rapid aber kein Thema mehr sein, sondern vielmehr in positive Energie umgewandelt werden. "Wir werden unseren Ärger vom Donnerstag gut kanalisieren und am Sonntag alles unternehmen, um daraus etwas Positives zu kreieren", betont Cheftrainer Christian Ilzer.

Auch wenn man aus der aufopfernden Darbietung auf dem internationalen Parkett schlussendlich keinen Profit ziehen konnte, nahmen die Grazer zumindest die Erkenntnis mit, es qualitativ mit den Topmannschaften in Europa durchaus aufnehmen zu können. Damit will man auch in der heimischen Liga seinen bisher ungeschlagenen Lauf fortsetzen und für den vierten Sieg in den vergangenen fünf Bundesligapartien sorgen. Zwar musste man sich im letzten Duell gegen Rapid nach 2:0-Vorsprung noch mit 2:3 geschlagen geben, dieses Mal will man Beim Schlager aber nichts anbrennen lassen. "Rapid spielt einen sehr anschaulichen Fußball - ihre Leistungen waren klar besser, als es die Tabelle widerspiegelt. Ich erwarte ein schweres, intensives Spiel - deshalb arbeiten wir auf Hochtouren daran, bis Sonntag wieder in unseren Topzustand zu kommen", so Coach Ilzer.

Sturm auswärts bislang makellos

Mit 17 Punkten aus den ersten sieben Spielen legte Sturm seinen zweitbesten Start in solch einem Zeitraum in der Bundesliga hin, nur in der Saison 2017/18 war man mit 18 Zählern nach sieben Partien sogar noch erfolgreicher. Saisonübergreifend sind die "Blackies" bereits seit acht Spielen nicht mehr zu bezwingen gewesen, die letzte Niederlage kassierte man allerdings gegen Rapid. Der Coach der Grün-Weißen, Zoran Barisic, ist in der Bundesliga in Heimspielen gegen die Steirer zudem noch ungeschlagen und holt bei sieben Begegnungen als Cheftrainer fünf Siege. Auch deshalb rechnet Sturm-Spielmacher Otar Kiteishvili mit einer engen Angelegenheit: "Rapid spielt zuhause und wir haben das intensive Spiel von Donnerstag in den Beinen - dementsprechend erwarte ich mir eine richtig schwere Aufgabe für uns in Wien. Aber ich bin mir sicher, dass wir am Sonntag voll bereit für dieses Spiel sein werden und alles dafür tun, Zählbares mit zurück nach Graz zu nehmen."

Die Statistik spricht in dieser Saison jedenfalls für die Ilzer-Truppe. Mit erst vier erhaltenen Gegentoren stellt Sturm gemeinsam mit Tabellenführer Red Bull Salzburg die beste Defensive der Liga und und traf zudem in den vergangenen neun Spiel gegen Rapid jedes Mal. Zudem konnten die Grazer ihr drei bisherigen Auswärtsspiele gewinnen. Personell hofft Cheftrainer Ilzer, alle Spieler mit an Bord zu haben, der 45-Jährige betont jedoch: "Der eine oder andere hat kleinere Blessuren aus dem Spiel gegen Sporting davongetragen, hier werden wir erst nach dem Abschlusstraining genaue Entscheidungen über ihre Einsatzfähigkeit treffen können."