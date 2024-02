Sturm verstärkt Abwehr mit zwei deutschen Spielerinnen

Nach dem dieswöchigen Trainingslager in Catez ob Savi in Slowenien steigen Laura Riesenbeck und Rachel Avant bei Sturm Graz ins Training ein.

Rachel Avant spielte zuletzt in Frankreich und auch schon in der deutschen Bundesliga für Werder Bremen. imago/foto2press

Der Bundesliga-Vierte Sturm Graz hat in der Winter-Übertrittszeit "nur" vier Transfers getätigt, allesamt in der Abwehr. Für die Abgänge Merle Kirschstein (HSV) und Tija Sostaric-Karic (NK Mura) steigen nächste Woche die deutschen Neuerwerbungen Laura Riesenbeck und Rachel Avant ins Training ein.

Riesenbeck kommt aus den USA retour nach Europa, Avant kickte zuletzt auf Island. Beide haben ihre Stärken in der Defensive. "Unser Ziel war es, das Wintertransferfenster effizient zu nutzen und nur gezielt Veränderungen am Kader zu tätigen und ich denke, dass uns das gelungen ist", sagt Sturm-Trainer Sargon Duran. Kirschstein (fünf Einwechslungen) und Sostaric-Karic (zwei Einsätze) zählten im Herbst nicht zu seinen Stammspielerinnen.

"Ich bin überzeugt davon, dass wir uns in der Defensive mit zwei erfahrenen Spielerinnen, die bereits in Top-Ligen ihre Qualitäten bewiesen haben, verstärken konnten", sagt der Sportliche Leiter Michael Erlitz. Im Herbst hat Sturm Graz in der Tabelle vier Punkte Rückstand auf den begehrten zweiten Platz, der ein Ticket für die Champions-League-Qualifikation bedeutet, aufgerissen.