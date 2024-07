Sturm verpflichtet Leihstürmer Biereth fix

Der SK Sturm vermeldet eine wichtige Zukunftsentscheidung und gibt die fixe Verpflichtung Leihspieler Mika Biereth bekannt. Der 21-jährige Angreifer wechselt fix vom englischen Premier-League-Klub FC Arsenal nach Graz, wo er einen Vertrag bis 2028 unterzeichnet.

Biereth wird in der kommenden Saison mit Sturm Graz die Champions League in Angriff nehmen. GEPA pictures

Double-Sieger Sturm Graz kann weiterhin auf die Dienste von Mika Biereth bauen. Wie die Steirer offiziell vermelden, wurde der bisherige Leihspieler fix von seinem Stammklub Arsenal verpflichtet. Beim österreichischen Meister unterschreibt der 21-jährige Angreifer ein bis Sommer 2028 gültiges Arbeitspapier. Biereth wechselte im vergangenen Jänner in die Hauptstadt der Steiermark und konnte sich unter Cheftrainer Christian Ilzer schnell einen Stammplatz erarbeiten.

„Mika ist ein absoluter Profilstürmer für unser System, mit Wucht, Tiefgang und enormer Torgefahr. Wir haben nie ein Geheimnis daraus gemacht, dass wir Mika nach seinen hervorragenden Leistungen im Frühjahr weiter in Graz sehen wollten. Daher sind wir extrem froh, dass wir dieses Unterfangen nun umsetzen konnten. Dafür war neben den sehr guten Gesprächen mit Arsenal vor allem Mikas ganz klares Bekenntnis zum SK Sturm entscheidend. Wir sind extrem froh, dass er seine Aufgabe beim SK Sturm noch nicht als beendet sieht und darüber, ihn weiterhin im Sturmdress zu sehen", freut sich Geschäftsführer Sport Andreas Schicker über die Verpflichtung.

Seit seinem Wechsel nach Graz erzielte der dänische U-21-Nationalspieler in 22 Pflichtspielen neun Treffer und bereitete vier weitere Treffer vor. Nun wird er mit den Steirern im kommenden Jahr auch Champions-League-Luft schnuppern, nachdem man sich durch den Titelgewinn in der Bundesliga für die Gruppenphase der Königsklasse qualifizieren konnte.

Biereth freut sich, auch weiterhin das schwarz-weiße Trikot überstreifen zu können: "Ich denke jeder hat gesehen, wie wohl ich mich während meiner Leihe hier im Klub und in der Mannschaft gefühlt habe. Dazu kam der großartige sportliche Erfolg mit dem Double und der Qualifikation für die Champions League, auf die ich mich extrem freue. Ich möchte mich bei Andreas Schicker bedanken, dass er sich so um mich bemüht hat und freue mich extrem darauf, dieses Vertrauen hoffentlich zurückzuzahlen und gemeinsam mit der Mannschaft unserer Ziele zu erreichen. Auf gehts Schwoaze, ich bin richtig glücklich, wieder in Graz zu sein!"