Sturm verliert zweimal, Rapid unterliegt Slavia Prag

Der Testspiel-Samstag verlief für Sturm Graz, den SK Rapid und die Wiener Austria alles andere als erfolgreich.

Double-Sieger Sturm Graz hat am Samstag gleich zwei deutliche Testspielniederlagen kassiert. Die Steirer verloren am frühen Nachmittag gegen den slowenischen Erstligisten NK Domzale klar mit 0:3 und schlitterten am Abend gegen den ukrainischen Klub Rukh Lviv in eine 1:4-Pleite.

Niederlagen setzte es auch für die beiden Wiener Klubs. Der SK Rapid unterlag dem tschechischen Vizemeister Slavia Prag mit 0:3, die Austria verlor gegen den ungarischen Cupsieger Paksi SE mit 1:3.

Salzburg feiert Kantersieg

Vizemeister Red Bull Salzburg feierte unterdessen einen 8:1-Kantersieg gegen Regionalliga-Aufsteiger Kuchl, Altach gewann das Vorarlberg-Duell gegen Zweitligist Schwarz-Weiß Bregenz mit 2:1. In der Steiermark unterlag Hartberg dem SV Lafnitz mit 2:3.

Vier weitere Bundesligisten hatten bereits am Freitag getestet. Während der LASK gegen Dynamo Budweis nicht über ein 2:2-Unentschieden hinauskam, siegte der WAC gegen NK Radomlje mit 3:2. Die WSG Tirol verlor 2:4 gegen den FC Vaduz. Aufsteiger GAK schlug Voitsberg mit 2:0.