Sturm verleiht Offensivtalent Fuseini nach Dänemark

Mohammed Fuseini wird das anstehende Frühjahr nicht beim SK Sturm Graz verbringen, sondern wechselt leihweise bis Saisonende zum dänischen Klub Randers FC. Der 21-jährige Offensivspieler aus Ghana kam für die Steirer in der vergangenen Herbstsaison nur auf 128 Einsatzminuten und soll nun wichtige Spielpraxis sammeln.

Mohammed Fuseini soll in Dänemark seine Entwicklung vorantreiben. GEPA pictures

Beim SK Sturm Graz gibt man den leihweisen Abgang von Offensivhoffnung Mohammed Fuseini bekannt. Der 21-jährige Stürmer aus Ghana schließt sich bis Saisonende dem dänischen Klub Randers FC an, wo er in den kommenden Monate wichtige Spielpraxis sammeln soll. Unter Cheftrainer Christian Ilzer brachte es Fuseini in der aktuellen Saison nur auf 128 Spielminuten und erzielte dabei einen Treffer.

Sportdirektor Andreas Schicker erklärt den Abgang der Offensivkraft: "Mohammed Fuseini ist ein sehr wertvoller Spieler, der in Graz schon phasenweise zeigen konnte, welch großes Potenzial in ihm steckt. Durch unsere hohe Kaderdichte können wir ihm aktuell allerdings keine regelmäßigen Einsätze und konstante Spielzeit garantieren. Die Gespräche mit Randers verliefen sehr gut, ihr Spielstil und die Philosophie des Klubs passen hervorragend zu Mo und ich bin überzeugt, dass ihm die Leihe nach Dänemark sehr gut tun wird. Wir wünschen Mo alles Gute für die kommenden Monate."

Seit seinem Wechsel aus seiner ghanaischen Heimat in die Hauptstadt der Steiermark im Februar 2022 brachte es Fuseini auf 27 Einsätze für das Bundesligateam der Grazer. In 18 Bundesligaspielen konnte er drei Treffer und einen Assist beisteuern. Für das Zweitteam der "Blackies" konnte Fuseini in 37 Spielen elf Tore markieren.