Sturm verlängert mit Stammspielern Stankovic und Prass

Beim SK Sturm Graz gibt man die Vertragsverlängerungen mit Jon Gorenc Stankovic und Alexander Prass bekannt. Während Flügelass Prass sein Arbeitspapier bis Sommer 2026 verlängert, bindet sich Vizekapitän Stankovic sogar bis Sommer 2027 an den aktuellen Tabellenzweiten.

Der SK Sturm Graz kann auch in Zukunft auf Jon Gorenc Stankovic und Alexander Prass bauen. Wie die Steier bekanntgeben, hat sich das Stamm-Duo zur Verlängerung seiner Verträge in der Hauptstadt der Steiermark entschieden. Während Prass, der im vergangenen Transfersommer fast in Frankreich gelandet wäre, sein Arbeitspapier bis Sommer 2026 verlängert, bleibt Vizekapitän Stankovic sogar bis Sommer 2027 beim aktuellen Tabellenzweiten der österreichischen Bundesliga. Beide Profis zählen unter Cheftrainer Christian Ilzer zu den Schlüsselakteuren und bringen es gemeinsam bereits auf 247 Pflichtspiele für die Schwarz-Weißen.

Sportdirektor Andreas Schicker zeigt sich vom Verbleib der beiden Mittelfeldspieler begeistert: "Wir sind extrem froh und stolz, die Vertragsverlängerungen von Jon und Alex bekanntgeben zu können. Jon ist seit seiner Ankunft vor rund 3,5 Jahren eine absolute Säule unseres Spiels und eine Führungspersönlichkeit sowohl auf als auch neben dem Platz, die höchstes Ansehen in der Mannschaft, im Verein und auch bei den Fans genießt. Alexander Prass kam als junges österreichisches Talent aus der zweiten Liga nach Graz und hat eine unglaubliche Entwicklung bis hin zum Nationalspieler genommen. Sowohl national in der Bundesliga als auch auf internationalem Parkett in der Europa League hat er seine Qualitäten bereits eindrucksvoll unter Beweis gestellt und ist ein unglaublich wichtiger Spieler in unserem System."

"Extrem froh, weiter in Graz zu sein"

Stankovic wechselte im Sommer 2020 aus England von Huddersfield nach Graz und bringt es seitdem auf 142 Pflichtspiele für die Steirer. Zudem reifte er beim Vizemeister der vergangenen Saison auch zum Nationalspieler Sloweniens und kam für sein Heimatland bislang in 20 Partien zum Zug. Prass schloss sich ein Jahr später den Grazern an und bringt es seit seinem Abgang vom FC Liefering unter Coach Ilzer auf 105 Partien, in denen ihm acht Tore und 21 Assists gelangen. Der 22-Jährige, der bisher auch dreimal für das österreichische Nationalteam zum Einsatz kam, freut sich über seine geklärte Zukunft: "Der Schritt vor 2,5 Jahren nach Graz hat sich auch im Rückspiegel als goldrichtig erwiesen. Dieser Klub und dieses Team sind etwas Besonderes, auch nach unseren gemeinsamen Erfolgen wie dem Cup-Titel, der dritten Saison in der Europa League in Folge oder unseren Vizemeisterschaften sind wir extrem hungrig und wollen immer mehr. Ich freue mich auf die Zukunft und will in dieser Saison noch viel erreichen."

Dem kann Stankovic nur beipflichten, der seine Aufgabe in der Steiermark noch lange nicht als abgeschlossen sieht: "Jeder weiß, wie wohl ich mich in Graz vom ersten Tag an gefühlt habe. Die Stadt, der Klub und die Mannschaft sind mir sofort ans Herz gewachsen, das hat sich bis heute nicht verändert. Ich bin extrem froh, weiter in Graz zu sein und bin nach wie vor extrem motiviert, mit dieser tollen Truppe weiter hart an unseren gemeinsamen Zielen zu arbeiten." Zuletzt feierten die Steirer in der Liga einen 2:0-Heimsieg über Schlusslicht Austria Lustenau, am kommenden Sonntag (14.30 Uhr, LIVE! auf kicker) steht ein Auswärtsmatch bei Aufsteiger Blau-Weiß Linz an. Davor haben die "Blackies" aber noch in der Europa League das Duell gegen den polnischen Klub Rakow Tschenstochau zu absolvieren, wo man das europäische Überwintern fixieren kann.