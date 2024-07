Sturm verlängert mit Leihkeeper Scherpen

Double-Sieger Sturm Graz gibt die Verlängerung der Leihe mit Keeper Kjell Scherpen bekannt. Der niederländische Torhüter wird um eine weitere Saison von seinem Stammklub Brighton and Hove Albion ausgeliehen und hütete somit bis Sommer 2025 das Gehäuse der Steirer.

Nach der Rückkehr von Vitezslav Jaros zu seinem Stammklub Liverpool hat Double-Sieger Sturm Graz auf der Torhüterposition für Klarheit gesorgt. Der Leihvertrag mit Kjell Scherpen wird um ein weiteres Jahr verlängert, sodass der niederländische Keeper bis Sommer 2025 den Kasten bei den Steirern hütet. Der 2,06-Meter große Torhüter wechselte bereits im vergangenen Jahr vom englischen Premier-League-Klub Brighton and Hove Albion zur Mannschaft von Christian Ilzer und brachte es in der ersten Hälfte der vergangenen Saison auf 27 Pflichtspiele für die Grazer. In der Winterpause musste er sich aber eine Operation am Kreuzband unterziehen und fiel seitdem aus. Nun wird er in Zukunft wieder für einen sicheren Rückhalt beim österreichischen Meister sorgen.

"Kjell Scherpen ist nicht nur ein hervorragender Torhüter, sondern auch ein toller Mensch und Teamplayer. Nach seiner früh im Herbst erlittenen Verletzung wollte er der Mannschaft unbedingt weiterhin helfen und den Herbst zu Ende spielen. Diese Leistung und Bereitschaft kann man nicht hoch genug einschätzen und verdient höchsten Respekt. Nun ist Kjell nach erfolgreicher Reha kurz vor dem Comeback, er arbeitet jeden Tag hart, um so bald wie möglich wieder ein Spiel bestreiten zu können. Wir sind froh, dass wir unseren Plan, Kjell auch in der bevorsthenden Saison wieder bei uns in Graz zu haben, umsetzen konnten", sagt Sturms Geschäftsführer Sport Andreas Schicker.

Der 24-jährige Keeper steht aktuell kurz vor seiner Rückkehr ins Mannschaftstraining und soll bald in die Sommervorbereitung einsteigen. Scherpen selbst freut sich, auch in der kommenden Saison weiterhin in Graz zwischen den Pfosten stehen zu dürfen: "Die Situation im Herbst war keine leichte, umso mehr freue ich mich über das Vertrauen des SK Sturm, nach meiner Knieverletzung auch in der anstehenden Saison auf mich zu setzen. Ich habe hart gearbeitet, um schnellstmöglich mein Comeback zu feiern und kann es kaum erwarten, in Zukunft wieder im Tor vor der Nordtribüne in Liebenau zu stehen und für den SK Sturm zu spielen."