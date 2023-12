Sturm und LASK entscheiden über Falltiefe in der UEFA-Fünfjahreswertung

Österreich ist in dieser Europacup-Saison von Platz zehn auf Patz 13 gefallen. Selbst das Überwintern von Sturm Graz und dem LASK in der Europa Conference League kann verlorenes Terrain wohl nicht mehr zurückgewinnen. Aber zumindest einen tieferen Fall vermeiden.

9,750 Punkte in der Saison 2017/18, gar 10,400 Punkte in der Rekordsaison 2021/22 und dazwischen solide Punktemarken zwischen 5,800 und 6,700 waren es, die Österreich bis auf Platz acht der UEFA-Fünfjahreswertung gespült haben. Diese Jahre könnten einmal als eine goldene Ära des österreichischen Klubfußballs in Europa eingehen. Denn so sehr wir uns an den Höhenflug und die damit verbundenen Begünstigungen wie fünf Startplätze in den UEFA-Bewerben, den Fixplatz in der Champions League und einen zweiten Startplatz in der Qualifikation gewöhnt haben - er ist vorbei.

Nach dem Ausscheiden von RB Salzburg liegt es an Sturm Graz und dem LASK, noch zu retten, was zu retten ist. Wobei ein bloßes Überwintern in der Europa Conference League alleine noch zu wenig wäre, um in der bisher äußerst mäßigen Saison verlorenes Terrain aufzuholen. Als Zehnter der Fünfjahreswertung ist Österreich in die Saison gegangen, überholt von der Türkei, der Schweiz und Tschechien, ja bereits hart bedrängt von Dänemark, reicht es aktuell gerade noch für den 13. Platz.

Schwach wie 2015/16

Nach bereits schwachen 4,900 Punkten aus der Vorsaison (im Jahresranking Platz 24) sind es bisher gar nur 3,800 Punkte, die Österreichs fünf Vertreter (RB Salzburg, Sturm, LASK, Rapid, Austria) bisher gesammelt haben. Nicht weniger als 22 Nationen (darunter Island, Aserbaidschan oder Israel) haben besser gepunktet, für Österreich bedeuten die 3,800 Zähler den Tiefstwert seit der Saison 2015/16. Damals brauchten die fünf Klubs dafür aber noch keine Bonuspunkte und schafften sie mit zwölf Siegen und vier Remis (bei zehn Niederlagen) in 26 Spielen, in der aktuellen Saison stehen bei 15 Niederlagen erst neun Siege und vier Remis zu Buche, wobei sechs der neun Erfolge aus den Quali-Runden stammen (also nur die Hälfte wert waren). Aus den bisherigen 16 Gruppenspielen haben Salzburg, Sturm und der LASK nur drei Siege, zwei Remis und elf Niederlagen errungen. Für Salzburg gab es obendrein einen Bonus von vier Punkten für das "Erreichen" der CL-Gruppenphase.

Die Gründe für den Absturz

Im Grunde ist Österreich ein Opfer des eigenen Erfolges. So erstrebenswert es ist, dass möglichst viele heimische Klubs an den UEFA-Bewerben teilnehmen, hat sich nicht erst in den letzten Saisons gezeigt, dass die Qualität des fünften österreichischen Europacup-Teilnehmers meist nicht ausreicht, um den Nachteil eines höheren Divisors wieder wettzumachen. Fünf Teilnehmer heißt nämlich auch, dass die in den Euroapcupspielen erzielten Punkte (zwei für den Sieg, einer für ein Remis) durch fünf dividiert werden. In den Hauptrunden ist ein Sieg für die Fünfjahreswertung also nur noch 0,4 Punkte (statt 0,5 bei vier Teilnehmern wert), in der Qualifikation 0,20 statt 0,25. So hat die Wiener Austria als fünfter Teilnehmer in dieser Saison 0,6 Punkte eingespielt, aber durch den höheren Division 0,8 Punkte gekostet. Im Vorjahr war das Minus noch größer. Mit den 0,6 Punkten Rapids kam Österreich auf 4,900 Punkte, mit vier Teilnehmern (ohne Rapid) hätten 5,375 Punkte herausgeschaut.

Die Qual(i) wert

Ein weiterer Vorteil der guten Platzierung in der UEFA-Fünfjahreswertung ist, dass die Klubs weniger Qualifikationsrunden überstehen müssen, um in eine Gruppenphase zu kommen oder überhaupt gleich mit einem fixen Gruppenplatz belohnt werden. Auch das ist im Falle Österreichs kontraproduktiv. Hatten Österreichs Klubs in den Saison 2016/17 und 2017/18 etwa noch 22 Quali-Spiele zu bestreiten, in denen die vier (!) Vereine 3,875 bzw. 3,500 Punkte holten, waren es 2022/23 nur noch 14 Quali-Spiele, die 1,1 Punkte einbrachten und 2023/24 gar nur noch zwölf mit einem Output von 1,4 Punkten.

Österreich steigt und fällt mit Salzburg

RB Salzburg war zweifellos der Motor für Österreichs Aufstieg in der UEFA-Fünfjahreswertung. Als die "Bullen" 2006/07 erstmals Europacup spielten, lag Österreich auf Platz 20 und konnte von all den Annehmlichkeiten, die ein Platz unter den ersten 15 mit sich bringt, nur träumen. So bitter das alljährliche Scheitern für die Salzburger in der CL-Qualifikation war, so gut war es für den Vormarsch in der Fünfjahreswertung. In der Europa League sammelten sie in einer Regelmäßigkeit hohe Punktzahlen wie nie eine österreichische Mannschaft zuvor. 2017/18 gingen von den 9,750 Punkten Österreichs alleine 6,500 auf das Konto der Salzburger, die damals noch in der Europa League für Furore sorgten. Im Rekordjahr 2021/22 waren es trotz neun Bonuspunkten nur noch 3,8 Punkte. Die "Bullen" spielten da zwar bereits in der Champions League, hatten aber auch in der Qualifikation gegen Brøndby noch ein paar "Zusatz"-Punkte gemacht. Im Vorjahr kam das österreichische Flaggschiff als CL-Fixstarter nur noch auf 2,2 Zähler, in der aktuellen Saison trotz der vier Bonuspunkte nur noch auf 1,4 - so wenig wie seit der Saison 2015/16 nicht mehr, als es zunächst in der CL-Qualifikation an Malmö und schließlich im Play-off der Europa League an Dinamo Minsk gescheitert war.

Ausblick

Für die nächste Saison muss sich Österreich noch keine Sorgen machen. Da zählt noch der zehnte Platz mit Abschluss der Saison 2022/23, der Österreichs Meister einen Fixplatz in der Champions League garantiert, dem Vizemeister den Einstieg in die 2. CL-Qualirunde, dem Cupsieger einen Platz in der Europa-League-Playoff. Der Dritte (oder Vierte) steigt wie gehabt in der 2. Qualirunde der Europa League ein und der Klub, der den fünften Startplatz ergattert hat, darf sich wieder in der 2. QR der Conference League versuchen. Ab der Saison 2025/26 hätte der Meister Stand heute aber keinen Fixplatz in der Champions League mehr und müsste ins Play-off. Rutscht Österreich sogar noch aus den Top 15, dürfen sich nur noch vier Klubs über Europacup-Einnahmen freuen. Und der Meister muss den mühsamen Weg in die Champions League wieder in der 2. Qualifikationsrunde beginnen.