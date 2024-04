Sturm und die Chance mit Salzburg gleichzuziehen

Nach der gestrigen Niederlage von Tabellenführer Red Bull Salzburg gegen den LASK werden die Profis von Sturm Graz zusätzlich motiviert sein, um beim Steiermark-Duell gegen den TSV Hartberg für einen Auswärtssieg zu sorgen. Bei einem Dreier würde man wieder zur Spitze aufschließen und die Träume vom Double so richtig anheizen.

Vor knapp zwei Wochen erlitt der SK Sturm Graz mit einer knappen 0:1-Heimniederlage im Duell gegen Red Bull Salzburg einen empfindlichen Dämpfer im Rennen um die Meisterschaft. Fünf Punkte betrug dadurch der Rückstand der Steirer auf den österreichischen Serienmeister aus der Mozartstadt. 13 Tage später sieht die Situation schon wieder ganz anders aus, nachdem der Tabellenführer gleich zweimal Punkte liegen ließ und der Kampf um die Krone in der Bundesliga wieder auf ein neues entfacht wurde. Nach der 1:3-Niederlage der Salzburger gegen den LASK können die Grazer mit einem Heimsieg im Steiermark-Duell gegen Hartberg nun sogar gleichziehen und nochmal richtig Spannung in die verbleibenden Runden bringen.

"Wir wollen und sollten punkten, um in der Tabelle an Salzburg dranzubleiben", betont Offensivspieler William Böving im Vorfeld des Spiels und hofft nach dem Remis zum Abschluss des Grunddurchgangs wieder auf einen Sieg gegen die Oststeirer. Die taten sich im bisherigen Verlauf der Meistergruppe alles andere als leicht, kassierten direkt zum Start gegen Salzburg (1:5) und Rapid (0:3) zwei schmerzhafte Pleiten, ehe zuletzt zumindest ein Punkt gegen Austria Klagenfurt (2:2) heraussprang.

Sturm will Favoritenrolle gerecht werden

Seit bereits fünf Spiele wartet die Mannschaft von Cheftrainer Markus Schopp auf den nächsten Sieg. Trotz dieser Umstände wird Sturm-Coach Christian Ilzer den Gegner aber keineswegs unterschätzen: "Der TSV Hartberg ist ein sehr gefährlicher und unangenehmer Gegner. Man muss diesem Team höchsten Respekt zollen, als kleiner Verein mit begrenzten Möglichkeiten haben sie es geschafft, absolut verdient in der Meistergruppe zu stehen. Hartberg besticht mit sehr guten Einzelspielern und ist spielerisch vor allem in der eigenen Hälfte die vielleicht sogar stärkste Mannschaft in Österreich."

Dennoch ist es laut dem Sturm-Trainer klar, dass "wir als Favorit in diese Begegnung gehen und dieser Favoritenrolle auch gerecht werden wollen." In den letzten fünf Duellen gegen die Hartberger blieb Sturm erstmals in der Bundesliga ohne Niederlage und feierte dabei drei Siege bei zwei Unentschieden. Zudem kassierte man in diesen Spielen nie mehr als einen Gegentreffer und spielte zweimal sogar zu null. Dennoch erwartet Ilzer "ein richtig schweres Spiel, in dem wir eine Topleistung abrufen wollen." Mit Jon Gorenc Stankovic kehrt dabei dafür ein essentieller Stammspieler nach seiner Sperre wieder in den Mannschaftskader zurück, auch sonst war der Sturm-Coach mit den vergangenen Tagen seiner Truppe zufrieden: "Wir haben eine gute Trainingswoche hinter uns, die wir genutzt haben, um nochmals im Detail an Inhalten zu arbeiten und wieder Frische in die Köpfe und Beine zu bringen."

Mit dieser Frische will man die "Vorlage" der Salzburger nun nutzen und mit drei Punkten wieder ein Kopf-an-Kopf-Rennen um den Titelgewinn entstehen lassen. Laut Offensivkraft Böving, der mit drei Toren und einem Assist in den vergangenen fünf Pflichtspielen zu überzeugen wusste, wird es dabei auch ankommen, die herausgearbeiteten Chancen noch besser zu nutzen: "Wichtig im Vergleich zum letzten Duell mit Hartberg und auch zum Spiel zuletzt gegen den LASK wird es sein, vor dem Tor noch präziser zu agieren und unsere Chancen zu verwerten, dann werden wir mit drei Punkten im Gepäck zurück nach Graz fahren."

Sollte das gelingen, darf man in der Hauptstadt der Steiermark auch wirklich wieder vom ersten Double-Gewinn seit 25 Jahren träumen. Dass man in dieser Saison sieben der ersten zwölf Auswärtsspiel gewinnen konnte und erstmals in der Klubgeschichte in diesen 22 Partien auch jeweils einen Treffer erzielte, darf Mut machen, um diesem Traum einen weiteren Schritt näher zu kommen.