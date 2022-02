Sturm und Corona: HFV verschiebt Start der Oberliga-Meisterrunde erneut

Der Hamburger Fußballverband (HFV) hat den für diese Woche geplanten Start der Meisterrunde in der Oberliga um eine weitere Woche verschoben.

Dem TSV Buchholz und dem SV Rugenbergen fehlen in Staffel 2 noch zwei Nachholspiele. Während der SVR schon sicher in der Abstiegsrunden-Teilnehmer feststeht, können die Buchholzer noch über den Strich in die Meisterrunde springen. imago images/Lobeca

Bereits zu Beginn diesen Monats hatte der Hamburger Fußballverband den Start der Play-off-Runden in der Oberliga aufgrund der damals noch zahlreich offenen Nachholspiele auf Ende Februar verschoben. Doch auch kurz vor der geplanten Runden-Eröffnung sind immer noch einige Paarungen offen. Sturm und Corona zwangen den HFV nun erneut zum Reagieren.

Vor allem Staffel 2 bereitet dem Verband Sorgen. In dieser gilt es noch drei Teilnehmer an der Meister- und einen an der Abstiegsrunde zu finden. Während die Abstiegsrunde dennoch am kommenden Wochenende starten soll, entschied sich der HFV dazu, den Beginn der Meisterrunde um eine weitere Woche auf den 4. bis 6. März zu verlegen.

Der Spielplan in beiden Play-off-Runden steht laut Verband mittlerweile. "Sobald eine Mannschaft nach den noch offenen Nachholspielen für die Meister- oder Abstiegsrunde feststeht, wird der Spielplan entsprechend aktualisiert", heißt es in einer Pressemitteilung.