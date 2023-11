Sturm sucht die Durchschlagskraft: "Am Ende fehlt vielleicht ein bisschen der Killerinstinkt"

Eine gute Halbzeit reichte Sturm Graz am Donnerstagabend nicht, um aus Bergamo etwas Zählbares mitzunehmen. Gegen Atalanta mangelte es der Elf von Christian Ilzer in der Offensive erneut an Durchschlagskraft.

Aus Bergamo berichtet Nikolaus Fink

Die 0:1-Auswärtsniederlage bei Atalanta Bergamo markierte für den SK Sturm Graz die dritte Pleite in den vergangenen vier Pflichtspielen. Besonders augenscheinlich war gegen den italienischen Spitzenklub einmal mehr die fehlende Durchschlagskraft in der Offensive: Über die gesamte Spielzeit hinweg gaben die Schwarz-Weißen keinen einzigen Schuss auf das Tor der Gastgeber ab. "Das Thema, nach vorne konkret zu werden, verfolgt uns über die gesamte Saison", betonte Cheftrainer Christian Ilzer nach der Partie auf der Pressekonferenz.

Auch Abwehrchef Gregory Wüthrich ortete gegen Atalanta Probleme beim Abschluss: "Am Ende fehlt vielleicht ein bisschen der Killerinstinkt. Dass man einmal aus wenigen Torchancen eins macht." Dabei boten die Italiener ihren Gästen insbesondere in der ersten Halbzeit einiges an. Sturm spielte die Konter jedoch zu inkonsequent aus und konnte sich für einen engagierten Auftritt nicht mit dem Führungstreffer belohnen.

Starke erste, schwächere zweite Halbzeit

"Irgendwo hat man das Gefühl, dass vielleicht mehr gegangen wäre. Ich glaube, wir haben eine sehr gute erste Halbzeit gespielt. Ich finde, dass wir da auch besser waren als Atalanta", meinte Wüthrich. Innenverteidiger-Kollege David Affengruber zeigte sich mit den ersten 45 Minuten nicht minder zufrieden: "Die erste Halbzeit hat mir schon sehr gut gefallen." Nach Wiederbeginn habe Bergamo "vielleicht einen Gang raufgeschalten, dann war es immer schwieriger für uns".

Aufgrund der zweiten Halbzeit war Sturm mit dem 0:1 letztlich sogar gut bedient. Denn nach dem Führungstreffer von Berat Djimsiti (50.) ließ Bergamo einige Großchancen auf die Entscheidung aus, den Steirern fehlte es für eine Antwort an Ideen und Kraft. "Die Stärke von Atalanta war dann doch eine Nummer zu groß, um noch zum Ausgleich zu kommen", sprach Ilzer alles in allem von einem verdienten Sieg des Serie-A-Klubs. "Aber es war auch kein Spiel auf einer schiefen Ebene."

Ohnedies zeigte sich in den Reihen Sturms ein ambivalentes Stimmungsbild. Einerseits waren die Grazer mit ihrer Reaktion auf die 1:3-Niederlage beim LASK durchaus glücklich, andererseits setzte sich das kleine Ergebnistief in Bergamo fort. "Wir können uns nicht viel vorwerfen", gab etwa Wüthrich zu Protokoll. Man habe eine Reaktion auf die jüngsten Liga-Spiele - vor der Pleite in Linz war Sturm der Wiener Austria zuhause mit 0:1 unterlegen - gezeigt.

Eine Phase wie die derzeitige sei laut Wühtrich in einer Saison "mit so vielen Spielen normal". Die Mannschaft werde sich nicht aus der Ruhe bringen lassen. "Die Leichtigkeit wird zurückkommen." Aufschlüsse, um diese zeitnah wiederzuerlangen, habe das Spiel gegen Atalanta genügend gegeben, so Ilzer. "Wir nehmen schon einiges an positiven Dingen mit." Wohl auch, dass die ungewohnte 4-2-2-2-Formation mit Jon Gorenc Stankovic und Dimitri Lavalee vor der Abwehr sehr gut funktionierte und den Schwarz-Weißen vor allem auf internationaler Bühne zusätzliche Optionen bietet.

Sturm reicht Remis gegen Rakow

Den nächsten Auftritt in der Europa League wird die Ilzer-Elf am 30. November (18.45 Uhr, LIVE! bei kicker) zuhause gegen Rakow Tschenstochau bestreiten. Der polnische Meister hält nach der 1:2-Niederlage bei Sporting Lissabon in Gruppe D weiterhin bei einem Zähler, Sturm (vier Punkte) würde den dritten Platz und den damit verbundenen Umstieg in die Conference League bereits mit einem Unentschieden unter Dach und Fach bringen. Selbst Platz zwei ist angesichts des abschließenden Auswärtsspiels (14. Dezember, 21 Uhr, LIVE! bei kicker) bei Sporting, das aktuell sieben Punkte auf dem Konto hat, noch möglich.

Hilfreich wäre für Sturm in dieser Hinsicht Schützenhilfe von Atalanta am kommenden Spieltag. Mit einer dementsprechenden Bitte, das Heimspiel gegen Sporting trotz der bereits geschafften Qualifikation für die K.-o.-Phase der Europa League nicht auf die leichte Schulter zu nehmen, trat Ilzer aber nicht an Gasperini heran. "Er wird kein Spiel herschenken", schmunzelte der 46-Jährige, der zunächst einmal das Duell gegen Rakow für sich entscheiden will. "Und vielleicht gibt es dann auch ein Endspiel in Lissabon."