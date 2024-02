Sturm-Sportchef Schicker: "Sehr froh, dass es Klarheit gibt"

Trotz Gesprächen mit Werder Bremen bleibt Andreas Schicker dem SK Sturm Graz als Sportchef erhalten. Darüber zeigte sich der 37-Jährige nach dem Aufstieg ins Conference-League-Achtelfinale "sehr froh".

Aus Bratislava berichtet Nikolaus Fink

In der jüngeren Vergangenheit wurde Sturm-Sportdirektor Andreas Schicker nicht nur einmal mit einem vorzeitigen Abschied aus Graz in Verbindung gebracht. Doch so konkret wie in den letzten Wochen war ein Wechsel des 37-Jährigen seit seinem Amtsantritt im Frühjahr 2020 noch nie. Schließlich klopfte mit Werder Bremen ein Verein aus der für Schicker äußerst reizvollen deutschen Bundesliga an.

Seit Donnerstag ist klar, dass Schicker den österreichischen Cupsieger nicht in Richtung Bremen verlassen wird. Clemens Fritz tritt bei den Norddeutschen die Nachfolge von Frank Baumann als Geschäftsführer Fußball an. Vom kicker nach Sturms Aufstieg ins Conference-League-Achtelfinale auf diese Entscheidung angesprochen, meinte Schicker: "Es ist kein Geheimnis, dass es mit Werder Bremen Kontakt gegeben hat. Ich bin aber sehr, sehr froh - weil ich das bei den Spielern auch so handhabe -, dass es jetzt Klarheit gibt." Das Interesse aus Bremen sei für ihn eine "große Ehre" gewesen, so Schicker. "Am Ende ist auch nicht überraschend, dass es Clemens Fritz geworden ist.

Schicker, der sich gemäß eigener Aussage "wirklich wenig" mit einem Abschied beschäftigte, erarbeitete sich in den vergangenen Jahren national und international einen exzellenten Ruf. Mit Spielerverkäufen brachte der 37-Jährige dem SK Sturm rund 40 Millionen Euro ein. Ein Mitgrund, warum sich die Schwarz-Weißen hinter Krösus Red Bull Salzburg in Österreich als klare Nummer zwei etablierten. Können sich die Sturm-Fans nun noch länger an Schicker erfreuen? "Das ist immer eine Sache, die dann eh von selbst kommt. Das sage ich zu den Spielern auch immer. Man kann nichts erzwingen. Ich fühle mich in Graz wohl, das weiß auch jeder im Verein", gab sich Schicker bedeckt. Sein Vertrag in der steirischen Landeshauptstadt läuft noch bis 2026.

Dass Schicker diesen erfüllen wird, scheint trotz der großen Verbundenheit mit seinem aktuellen Arbeitgeber unwahrscheinlich. Für den Moment genieße er es, wieder in Ruhe arbeiten zu können. "Die Spekulationen fallen weg, das ist auch gut so", erklärte Schicker. Er gehe nach wie vor "tagtäglich extrem gerne" zur Arbeit. "Und wenn man international weiterkommt, noch lieber."