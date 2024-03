Sturm-Spielmacher Kiteishvili: Dank Konstanz zurück zur Bestform

Auch heuer streiten sich der SK Sturm Graz und Red Bull Salzburg wieder um den Meistertitel. Nachdem die Mozartstädter in der jüngeren Vergangenheit stets die Nase vorne hatten, wollen die Steirer heuer den Spieß umdrehen. Otar Kiteishvili in Topform könnte dabei zum entscheidenden Faktor werden.

Innerhalb von fünf Tagen kommt es gleich zweimal zum Duell zwischen Sturm Graz und Red Bull Salzburg. Zunächst treffen die beiden Topteams der Liga in der Meisterschaft aufeinander, wo sie aktuell nur zwei Punkte voneinander getrennt sind, anschließend kreuzen sie auch im ÖFB-Cup-Halbfinale ihre Klingen. In der vergangenen Saison konnten die Grazer dem Konkurrenten aus der Mozartstadt zumindest den Pokaltitel wegschnappen, heuer soll das auch mit dem Bundesliga-Meisterteller gelingen. Nach zwei Remis in der aktuellen Spielzeit wird es dafür aber auch einen Sieg gegen den Tabellenführer brauchen, um sich den großen Traum nach elfjähriger Pause zu erfüllen.

"Wir wissen, dass mit Salzburg sicherlich der stärkste Gegner in Österreich nach Graz kommt. Ihre Klasse ist unbestritten, doch wir haben in der Vergangenheit schon des Öfteren bewiesen, dass wir sie schlagen können. Gemeinsam mit unseren fantastischen Fans im Rücken werden wir alles daran setzen, um als Sieger vom Platz zu gehen und die Tabellenführung zu übernehmen", gibt Offensivspieler Otar Kiteishvili im Gespräch auf der "Vereinsseite" die Marschroute vor.

Der georgische Mittelfeldspieler war in den bisherigen Saisonduellen gegen die Salzburger das Um und Auf im Grazer Offensivspiel und ein wesentlicher Entscheidungsfaktor: Im Hinspiel erzielte er beim 2:2 einen Treffer selbst und bereitete den zweiten vor, auch im Rückspiel (1:1) konnte er den "Bullen" ein Tor einschieben. Insgesamt schrieb der 28-Jährige in 16 Duellen gegen den österreichischen Serienmeister bereits fünfmal an.

176 Pflichtspiele für Sturm

Gut möglich, dass er auch bei den anstehenden Duellen wieder zum Jubel ansetzen darf. Denn in der aktuellen Saison läuft es für den 34-fachen Nationalspieler Georgiens, der für Sturm in 31 Pflichtspielen schon sechs Tore sowie sieben Assists beisteuern konnte, gut. "Ja, aktuell läuft es wirklich gut. Woran das liegt, kann ich tatsächlich nicht wirklich sagen. Es hat allerdings sicher damit zu tun, dass ich seit einiger Zeit wieder vollkommen fit bin, konstant trainieren kann und quasi in jeder Partie auf dem Feld stehe. Und generell ist es so: Wenn es als Team läuft, dann kommt man als Offensivspieler auch leichter zu Scorerpunkten", erklärt Kiteishvili seine bislang überzeugende Spielzeit.

Seit mittlerweile fast sechs Jahren kümmert sich der georgische Zehner um die Offensivzentrale bei den Grazern und spulte dabei schon 176 Pflichtspiele ab. Wären da nicht seine zahlreichen Verletzungen gewesen - Kiteishvili verpasste dadurch bereits 55 Partien seiner Mannschaft - wäre er schon längst im 200er-Klub angekommen. "Ich habe schon sehr, sehr viel erlebt. Bittere Niederlagen, schwache Saisons und natürlich die aktuelle Phase, wo es wirklich sehr gut läuft", sagt Kiteishvili, der mit dem Cup-Titel im vergangenen Jahr auch endlich etwas Handfestes hochstemmen durfte.

Das soll sich heuer wiederholen. "Der Cup in der vergangenen Saison war der erste Titel mit Sturm und ich hoffe, dass er nicht der letzte war." Die beiden kommenden Spiele könnten bereits Aufschluss darüber geben, wie viel Edelmetall der Grazer Spielmacher im Trikot der Steirer noch in die Hände bekommen wird.