Sturm setzt Salzburg im Titelkampf unter Druck: "Wir sind bereit"

Durch den 3:1-Sieg im Steirer-Derby gegen den TSV Hartberg sorgt der SK Sturm Graz im Kampf um die Meisterschaft wieder für reichlich Spannung. Sechs Runden vor Schluss belegt das Führungsduo der Liga punktgleich die ersten beiden Plätze und lässt einen intensiven Saisonendspurt versprechen. Die Steirer greifen jetzt nach dem ganz großen Coup.

Sechs Punkte holte der SK Sturm Graz aus den vergangenen beiden Spielen - Tabellenführer Red Bull Salzburg in diesem Zeitraum nur einen. Die Folge: Ein Kopf-an-Kopf-Rennen um den Meistertitel in der Bundesliga. Mit jeweils 32 Punkten starten beide Mannschaften punktgleich in die verbleibenden sechs Runden und bringen ordentlich Feuer in den Kampf um die Krone. Während es für die Mozartstädter darum geht, die erste titellose Saison seit 2013 zu vermeiden, darf man in der Hauptstadt der Steiermark nun doch wieder vom ersten Doublegewinn seit 1999 träumen. Obwohl es vor knapp zwei Wochen noch ganz anders aussah.

"Schauen wir mal, was passiert. Es sind noch einige Spiele zu spielen. Natürlich ist die aktuelle Situation sehr interessant. Wir sind Fall bereit. Ich glaube, wir haben uns mit den letzten Ergebnissen in einen guten Flow gebracht und so kann es weitergehen", gab sich Sturms Abwehrchef Gregory Wüthrich bei "Sky" noch etwas zurückhaltend mit etwaigen Kampfansagen Richtung des österreichischen Serienmeisters. Seit der knappen 0:1-Heimniederlage gegen den schärfsten Konkurrenten um die Meisterschaft konnten die Grazer alle ihre Pflichtspiele für sich entscheiden. Neben der erfolgreichen Revanche im ÖFB-Cup-Halbfinale gegen die Salzburger und dem abermaligen Einzug in das Finale, blieb man auch gegen den LASK (1:0) und nun den TSV Hartberg (3:1) siegreich.

Wüthrich nervt "unnötiger" Gegentreffer

Auch wenn die vergangenen beiden Partien keine meisterlichen Auftritt der Steirer waren, erledigten sie ihre Aufgaben sauber und kontrolliert. Wie auch heute in Hartberg. "Es war eine umkämpfte Partie, die für den neutralen Zuschauer sicher nicht die schönste zum Anschauen war. Aber die drei Punkte sind sehr wichtig für uns und die nehmen wir gerne mit", so Wüthrich, der sich nur über das "unnötige" Gegentor ärgerte: "Wir wissen, wie wichtig es ist, gut zu verteidigen. Das Gegentor hat das Spiel wieder unnötig spannend gemacht, weil wir sonst wenig zugelassen haben. Das ist etwas, wo wir schauen müssen, dass wir den Gegner nicht nochmal ins Spiel kommen lassen." Mit Blick auf den ersten Meistertitel seit elf Jahren wäre es wichtig, sich nicht durch solche Gegenschläge aus dem Konzept bringen zu lassen und noch Unsicherheit in das eigene Spiel zu bringen. Dieses Mal ging es aber gut aus, da Rückkehrer Jon Gorenc Stankovic spät noch für die endgültige Entscheidung sorgte.

Allgemein darf Sturm aber mit seiner Defensivarbeit mehr als zufrieden sein. Mit nur 17 Gegentoren stellt man gemeinsam mit Tabellenführer Salzburg aktuell die stärkste Abwehr der Liga. Diese soll auch in den kommenden Runden wieder nur schwer zu überwinden sein, wenn auf die Steirer der Doppelpack gegen Rapid und das Rückspiel gegen Salzburg wartet. Gegen die Wiener, mit denen man es am ersten Mai auch erneut im Finale des ÖFB-Cups zu tun bekommt, gab es in der aktuellen Saison aber noch keinen Sieg. Nach zwei 1:1-Remis wäre es nun aber wichtig, für die Premiere zu sorgen, um seine Aufholjagd im Titelrennen nicht unbelohnt zu lassen.

"Salzburg ist immer noch vorne und wir sind immer noch auf dem zweiten Platz. Wir müssen unseren Fokus jeden Tag weiter hochhalten. Es warten viele wichtige Spiele in einer kurzen Zeit auf uns und wir brauchen dabei unser volles Leistungspotential. Wir müssen das gute Gefühl, was wir aktuell haben, nutzen, um weiter so und noch besser zu performen", stellt Spielmacher Otar Kiteishvili klar. Sollten die Steirer ihr Momentum wahren können, steht der ganz großen Party am Saisonende nur wenig im Weg. Dass man sich durch Rückschläge nicht aus dem Konzept bringen lässt, hat die Mannschaft von Christian Ilzer deutlich bewiesen. "Wir sind näher dran, als es Salzburg gefällt und genauso nah dran, wie es uns gut gefällt", sagt der Cheftrainer der Steirer mit einem verschmitzten Lächeln.