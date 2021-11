Sturm schlägt Stützle: Wild bejubeln 5:4 gegen Senators

Nico Sturm hat mit seinen Minnesota Wild das deutsche Duell mit Tim Stützle und den Ottawa Senators gewonnen.

Beim 5:4 nach Verlängerung traf der Augsburger am Dienstagabend (Ortszeit) zum 3:1 und verbuchte seinen zweiten Saisontreffer. Stützle bereitete den Ausgleich zum 3:3 für Ottawa mit vor, konnte die Auswärtsniederlage für die weiter strauchelnden Senators aber auch nicht verhindern.

"Ich glaube, wir haben mit Sicherheit nicht unser bestes Spiel gemacht. Wir hatten wieder zu viele Strafen. In so einer langen Saison muss man aber auch solche Spiele ab und zu gewinnen", sagte Sturm der Deutschen Presse-Agentur. Sein Tor sei "hart erarbeitet" gewesen, versicherte der 26-Jährige aus Augsburg.

Die Detroit Red Wings kassierten unterdessen die dritte Niederlage in Serie und verloren bei den Montreal Canadiens 0:3. Der frisch zum "Rookie of the month" gekürte Nationalspieler Moritz Seider stand dabei mehr als 22 Minuten auf dem Eis, Torwart Thomas Greiss spielte nicht.