Sturm rückt Salzburg auf die Pelle: "Wir haben einen Step gemacht"

Der SK Sturm Graz stellte mit dem 0:0-Unentschieden bei Red Bull Salzburg einmal mehr unter Beweis, dass die Lücke zum Serienmeister aus der Mozartstadt so klein ist wie schon lange nicht mehr.

Es ist ein ungewohntes Bild, das sich bei einem Blick auf die Tabelle der österreichischen Bundesliga auftut. Zwar führt Red Bull Salzburg die Liga fast schon standesgemäß an, mit Sturm Graz hat der Serienmeister aber erstmals seit langer Zeit einen ernsthaften Konkurrenten im Nacken. Nach dem 0:0-Unentschieden in Salzburg trennen die beiden Mannschaften auch nach dem 13. Spieltag nur zwei Zähler.

"Wir sind sehr, sehr gut aufgestellt. Wir haben einen Step gemacht", analysierte Sturm-Kapitän Stefan Hierländer die Entwicklung der Grazer nach dem Spitzenspiel. Tatsächlich zeigten die Schwarz-Weißen am Samstag einmal mehr, dass sie den Salzburgern in der laufenden Spielzeit auf die Pelle rücken konnten und das Meisterschaftsrennen in Österreich so spannend werden könnte wie schon lange nicht mehr.

Ilzer: "Salzburg ist nach wie vor das Maß aller Dinge"

Seit mittlerweile drei Spielen ist Sturm gegen Salzburg ungeschlagen, Trainer Christian Ilzer ließ sich nach dem Remis dennoch nicht zu einer Kampfansage hinreißen: "Salzburg ist nach wie vor das Maß aller Dinge in Österreich." Dennoch sei er mit dem aktuellen Saisonverlauf sehr zufrieden: "Für mich ist es schön, dass Anfang November, den wir bald haben, die Meisterschaft noch nicht entschieden ist."

Dabei wäre für Sturm sogar noch mehr möglich gewesen, Tomi Horvat (56.), William Böving (70.) und Albian Ajeti (83.) vergaben für den Vizemeister der abgelaufenen Spielzeit jedoch drei Topchancen. "Ein bisschen trauere ich dem vergebenen Sieg nach", erläuterte Ilzer. "Über das Spiel gesehen ist es aber ein gerechtes Unentschieden."

Salzburg-Cheftrainer Matthias Jaissle kam unterdessen zu einem anderen Fazit: "Das 0:0 ist für uns in Summe etwas unglücklich." Der 34-Jährige spielte dabei vor allem auf den haarigen Zweikampf zwischen Mohamed Fuseini und Strahinja Pavlovic in der Nachspielzeit der zweiten Hälfte an, als Schiedsrichter Stefan Ebner zum Missfallen der Heimmannschaft eine Schwalbe des serbischen Innenverteidigers sah und anstatt eines Elfmeters für Salzburg auf Gelb-Rot für Pavlovic entschied. "Das hätte auch zu unseren Gunsten ausfallen können", meinte Jaissle, ohne die "brenzlige" Szene weiter kommentieren zu wollen.

Pavlovic selbst zeigte sich angesichts des Platzverweises überrascht: "Ich war mir sicher, dass es ein Elfmeter ist, aber der Schiedsrichter hat anders entschieden. Ich bin natürlich enttäuscht, zumal ich durch die zweite Gelbe Karte nächste Woche gesperrt bin."

Seiwald lobt Sturm - und übt Selbstkritik

In der ersten Halbzeit hatte Pavlovic nach einem starken Sololauf die beste Möglichkeit für Salzburg vergeben, ansonsten tat sich die Jaissle-Elf im Spiel nach vorne allerdings ungewohnt schwer. Das, so Mittelfeldmann Nicolas Seiwald, sei auch an Sturm gelegen: "Natürlich hat uns der Gegner extrem unter Druck gesetzt, was wir sonst in der Liga nicht so gewohnt sind. Aber wir müssen es besser machen, haben heute viel zu wenige Chancen herausgespielt. Von dem her waren wir relativ weit weg von einem Tor."

Dennoch baute Salzburg seine beeindruckende Heimserie aus, der Serienmeister ist vor eigenem Publikum mittlerweile seit 33 Bundesligaspielen ungeschlagen. Und die Salzburger werden darauf hoffen, auch in der anstehenden Champions-League-Begegnung gegen Chelsea (Dienstag, 18.45 Uhr) mit ihren Fans feiern zu dürfen. Sturm empfängt zwei Tage später Feyenoord Rotterdam in der Europa League.