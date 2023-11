Sturm-Riese mit Perspektive: Profivertrag für Gladbachs Naderi

Borussia Mönchengladbach baut weiter am Fundament für die Zukunft und hat einen weiteren Youngster aus der U 23 mit einem Profivertrag ausgestattet.

Es ist keine gewöhnliche Vertragsverlängerung, die Ryan Naderi und die Borussen vollzogen haben. Denn die Ausweitung des Arbeitsverhältnisses bis ins Jahr 2027, die am Montag offiziell besiegelt wurde, ging für den 20 Jahre alten Angreifer mit einer Status-Änderung einher.

Dies ist ein weiterer Schritt auf meinem Weg, aber ganz sicher nicht der letzte. Ich habe noch viel vor. Ryan Naderi

Naderi erhielt bei den Fohlen seinen ersten Profivertrag. Für den Youngster, der in Borussias Regionalligateam auf Torejagd geht, ein besonderer Moment. "Ich habe mich bei Borussia von Anfang an sehr wohlgefühlt. Umso schöner ist es, hier nun auch meinen ersten Profivertrag unterschrieben zu haben. Dies ist ein weiterer Schritt auf meinem Weg, aber ganz sicher nicht der letzte. Ich habe noch viel vor", betont Naderi.

Spannendes Profil als Stürmer

Dass das Ziel des 1,93 Meter großen Stürmers der Profifußball und die Bundesliga lautet, liegt auf der Hand. Auf diesem Weg will man den Youngster im Borussia-Park unterstützen. "Ryan hat in den zurückliegenden zweieinhalb Jahren bei uns eine sehr gute Entwicklung genommen. Er hat ein spannendes Profil als Stürmer, und wir freuen uns, dass er seinen Weg langfristig bei uns weitergehen möchte", wurde Mirko Sandmöller, Borussias Direktor des Nachwuchsleistungszentrums, in der Pressemitteilung zitiert. "Nun gilt es, Ryans Entwicklung gemeinsam weitervoranzutreiben, damit er sich für die Lizenzmannschaft empfehlen kann."

Naderi begann das Fußballspielen bei Soccer for Kids Dresden und schloss sich 2015 der Nachwuchsabteilung von Dynamo Dresden an. Im Sommer 2021 wechselte er zu Borussia Mönchengladbach und zog in das Jugend-Internat der Fohlen. Für die U 19 erzielte er in seiner ersten Saison vier Treffer in 15 A-Junioren-Bundesligaspielen. In Borussias U 23, der er seit der Saison 2022/23 fest angehört, kommt er auf insgesamt 31 Spiele mit sieben erzielten Treffern.

Naderi ist die Nummer vier

In der laufenden Saison stand der Angreifer mit tschechischen Wurzeln in den ersten elf Regionalligaspielen jeweils in der Startelf (vier Tore), dann allerdings wurde er von einer Verletzung ausgebremst und fällt mit einem Außenbandanriss im Sprunggelenk seitdem aus.

Naderi ist im Jahr 2023 der inzwischen vierte Nachwuchsspieler, der bei der Borussia einen Profivertrag unterschrieben hat. Vor ihm gingen diesen Schritt Rechtsverteidiger Simon Walde, Torhüter Maximilian Brüll und Innenverteidiger Ibrahim Digberekou.