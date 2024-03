Sturm nur Achter: Die Pass-Statistik im Grunddurchgang

11. Austria Lustenau

In der Tabelle bilden die Lustenauer weiterhin das Schlusslicht, auch wenn man sie sich im Abstiegskampf mit sieben Punkten im Frühjahr in eine weitaus bessere Stellung gebracht haben. Bei den Pässen ist man bei der Anzahl (7.256) sowie bei der Quote (69,1 Prozent) an der vorletzten Stelle zu finden. Auch bei den pro Spiel gespielten Pässen sind die Vorarlberger mit 330 an elfter Stelle. Vergangenes Jahr lag man nach 22 Spielen noch auf Platz sieben. GEPA pictures