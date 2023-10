Sturm muss im Derby wohl auf Böving und Kiteishvili verzichten

William Böving und Otar Kiteishvili werden Sturm Graz im Cup-Derby gegen den GAK voraussichtlich nicht nur Verfügung stehen.

Bundesliga-Tabellenführer Sturm Graz muss im Cup-Achtelfinale gegen den Stadtrivalen GAK am Donnerstag (20.30 Uhr, LIVE! bei kicker) aller Voraussicht nach ohne Otar Kiteishvili und William Böving auskommen. Spielmacher Kiteishvili plagt die Achillessehne, Stürmer Böving hat mit leichten Schambeinproblemen zu kämpfen. "Es ist eine eher chronische Verletzungsstruktur, bei der ich eher nicht mit einem Einsatz rechne", sagte Trainer Christian Ilzer am Dienstag über das Duo.

Der Georgier Kiteishvili hatte schon am Sonntag bei der ersten Liga-Niederlage der Saison gegen die Wiener Austria (0:1) gefehlt. Der Däne Böving wurde eingewechselt. Seine Adduktorenschmerzen ziehen sich laut Klubangaben Richtung Schambein. Laut Ilzer gelte es, die Belastung zu steuern. Ob des dichten Spielplans wird er sein Team leicht verändern. Zu große Rotation kündigte der 46-Jährige aber nicht an.

"Wesentlich ist es, Säulen im Kader zu haben, die für Konstanz und Beständigkeit sorgen - und dazu junge Spieler und auch gewisse Änderungen von Zeit zu Zeit", erklärte Ilzer. "Das ist wichtig für die Dynamik." Sturm verfüge über einen breiten, ausgewogenen Kader. "Es wird die Mannschaft aufs Feld laufen, die für dieses Spiel in unseren Augen die richtige und beste ist."

GAK-Stürmer Maderner rechtzeitig fit

Die Bedeutung des Stadtduells in der mit über 16.000 Fans ausverkauften Merkur Arena ist auch Ilzer bewusst. "Spiele gegen Feyenoord, PSV Eindhoven oder Atalanta sind fein - aber das Duell mit dem GAK ist noch etwas ganz anderes für diese Stadt", betonte der Sturm-Coach. Im Vorjahr hatte sich sein Team ebenfalls im Cup-Achtelfinale mit Mühe 1:0 gegen den Stadtrivalen durchgesetzt.

Der GAK kann bei der Neuauflage auf seinen besten Saison-Torschützen zurückgreifen. Daniel Maderner hatte am Freitag beim 2:1-Sieg in der Liga in Horn angeschlagen gefehlt, trainierte laut Sportchef Dieter Elsneg am Dienstag aber mit der Mannschaft. Auch das Abschlusstraining am Mittwochvormittag (10 Uhr), für das die GAK-Fans zu einer gemeinsamen Einstimmung des Teams im Trainingszentrum Weinzödl zusammengerufen haben, soll der 28-Jährige absolvieren. Maderner hält bei acht Pflichtspieltoren - sieben in der Liga und eines im Cup.