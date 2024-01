Sturm leiht sich Stürmer Biereth von Arsenal

Der SK Sturm Graz verstärkt seine Offensive mit dem dänischen U-21-Teamspieler Mika Biereth. Der 20-jährige Angreifer wechselt leihweise bis Saisonende vom englischen Topklub Arsenal in die Hauptstadt der Steiermark. Im Herbst war Biereth bereits auf Leihe beim schottischen Erstligisten Motherwell.

Vizemeister Sturm Graz verstärkt seine Offensive mit dem dänischen U-21-Nationalspieler Mika Biereth. Der 20-jährige Stürmer wechselt per Leihe von Premier-League-Klub Arsenal zur Mannschaft von Christian Ilzer, die er bis Saisonende unterstützen wird. Zuvor war der dänisch-englische Doppelstaatsbürger auf Leihbasis für den schottischen Erstligisten Motherwell im Einsatz und konnte dort im Herbst mit sechs Toren und fünf Assists in 14 Ligaspielen überzeugen. Bereits am Samstag wird der Angreifer ins Trainingslager der "Blackies" nach Belek reisen. Nach Arthur Okonkwo im vergangenen Jahr ist Biereth bereits der zweite Profi von Arsenal, den sich die Steirer ausleihen.

Nach Jatta-Verletzung herrschte Bedarf

Sportdirektor Andreas Schicker freut sich auf die Verstärkung in der Offensive: "Mika Biereth ist ein junger Spieler, der perfekt das von uns klar definierte Stürmerprofil mit Wucht und Tiefgang erfüllt, nach dem wir noch gesucht haben. Wir kennen Mika durch unsere umfangreiche Scoutingarbeit schon lange - bereits während seiner Zeit in den Niederlanden wurde er Teil unseres Schattenkaders - und sind mit ihm, seinem Management sowie dem FC Arsenal seitdem in sehr gutem Austausch. Dadurch konnten wir nach Seedy Jattas Verletzung schnell einen ausgezeichneten Ersatz finden, worüber ich sehr froh bin. Wir sind von Mikas Potenzial überzeugt und freuen uns darauf, ihn im Sturmtrikot zu sehen."

Nach der Verletzung von Seedy Jatta waren die Grazer noch auf der Suche nach Verstärkung für die Offensivabteilung und wurden nun in London fündig. Biereth, der beim FC Fulham ausgebildet wurde, wird in der Hauptstadt der Steiermark die Nummer 18 tragen. Der Youngster sagt zu seinem Wechsel nach Österreich: "Die letzten Tage waren sehr aufregend, alles ist sehr schnell gegangen, aber so ist das eben im Fußball. Der SK Sturm ist ein großer Verein in Österreich, der hohe Ziele hat - genauso wie ich sehr ehrgeizig bin und sowohl in meiner persönlichen Entwicklung als auch mit der Mannschaft nach dem Höchsten strebe. Mit Arthur Okonkwo war ja erst kürzlich ein Leihspieler von Arsenal hier in Graz extrem erfolgreich - ich hoffe diesbezüglich in seine Fußstapfen treten zu können."