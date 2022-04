Sturm legt auf - Colorado feiert fünften Sieg in Serie

Nico Sturm bleibt mit den Colorado Avalanche auf Erfolgskurs. Das derzeit beste Team der NHL gewann am Freitag sein Auswärtsspiel bei den Winnipeg Jets mit 5:4 (1:2, 2:0, 1:2) nach Verlängerung und fuhr seinen fünften Erfolg nacheinander an.

Die Lawine rollt: Nico Sturm (2.v.l.) und die Avalanche sind derzeit nicht zu stoppen. NHLI via Getty Images

Sturm (26) war als Vorlagengeber am 3:2-Führungstreffer Colorados im zweiten Drittel direkt beteiligt. Für den 26 Jahre alten Stürmer war es die zehnte Torvorlage in dieser Saison. Der Augsburger, der im März von den Minnesota Wild in die Rocky Mountains gekommen war, steht zudem bei neun Toren.

Die Avalanche lagen im Schlussdrittel mit 4:2 vorne, kassierten aber 16 Sekunden vor Schluss in Unterzahl den Ausgleich. Cale Makar besorgte in der dritten Spielminute der Verlängerung den Siegtreffer für die Gäste.

Colorado hatte sich mit dem Sieg im vorangegangenen Spiel bei den Pittsburgh Penguins (6:4) bereits einen Platz in den Play-offs gesichert.

Draisaitl: Seider wäre verdienter Preisträger als bester Rookie

Nach Meinung von Leon Draisaitl hätte Moritz Seider die Auszeichnung zum besten Neuling der Saison verdient. "Der Mo hat bis jetzt ein super Jahr gespielt. Es ist schwierig, in dieser Liga mit 19, 20 als Verteidiger in die Liga zu kommen und konstant 82 Spiele so durchzuspielen. Das ist schon cool anzuschauen und ich würde es ihm gönnen, auf jeden Fall", sagte Draisaitl der dpa.

Seider spielt seine erste Saison in der besten Liga der Welt für die Detroit Red Wings. Der Verteidiger ist unter den Neulingen mit bislang 40 Assists der mit Abstand beste Vorlagengeber dieser Saison und hat zudem fünf Tore erzielt.