Sturm & LASK: Zwei Verfolger im Zahlen-Duell

Zahlen gewünscht? Bittesehr! Bundesliga-Dienstleister "Opta" hat auch in dieser Herbstsaison jedes Tor, jeden Zweikampf, jedes Foul registriert und mit dem Schlusspfiff der letzten Partie auf "Ergebnis" gedrückt. Der kicker präsentiert Ihnen die interessantesten Zahlen.

Zahlen gewünscht? Bittesehr! Im zweiten Teil unserer Opta-Numerologie schauen wir auf die auffälligsten Zahlen der Schwoazen (Sturm) und Schwarz-Weißen (LASK).

Schwoaz auf Schwarz-Weiß…

… Sturm Graz geht mit zwei Punkten Rückstand auf Tabellenführer RB Salzburg in die Winterpause. In einer Bundesliga-Herbstrunde (mit mindestens 16 Spielen) war der Abstand an der Tabellenspitze zuletzt 2017/18 geringer. Damals führte Sturm (44) vor Salzburg (43) nach 20 Spielen.

Statistikdetails Red Bull Salzburg und die Zahlen der Macht

… Der LASK blieb zum fünften Mal in seiner Bundesliga-Historie in den ersten acht Heimspielen einer Saison ungeschlagen. So viele Punkte wie diesmal (20) holte er dabei noch nie. Der LASK ließ in diesen acht Spielen nur zwei Gegentore zu und blieb in sechs davon ohne Gegentreffer - jeweils erstmals in der Klubhistorie.

… Sturm Graz holte noch neun Punkte nach Rückständen - so viele wie kein anderes Team in dieser Herbstsaison.

… Der LASK erzielte ein Drittel seiner Tore in dieser Herbstsaison in der Schlussviertelstunde (8 von 24) und damit sowohl gesamt als auch anteilig (33%) die meisten. Fünf dieser acht Tore glückten den Linzern gar erst in der Nachspielzeit - so viele wie keinem anderen Team.

… Sturm Graz hatte 166 hohe Ballgewinne (40 oder weniger Meter vor dem gegnerischen Tor) - Höchstwert in dieser Herbstsaison der Bundesliga.

Personal Best…

… Robert Zulj (LASK) war eine der prägenden Figuren dieser Herbstsaison. Erstmals war er in sechs aufeinanderfolgenden Bundesliga-Einsätzen an einem Tor direkt beteiligt. Mit zwölf Scorerpunkten (7 Tore, 5 Assists) ist er die Nummer zwei hinter Klagenfurts Sinan Karweina. Insgesamt gab er 51 Torschüsse ab, davon 35 im Sechzehner - beides der drittbeste Wert in der Liga.

… Sturms David Affengruber blockte (wie Manuel Maranda von BW Linz) 14 gegnerische Schüsse ab - kein Spieler schaffte mehr in dieser Bundesliga-Saison.

… LASK-Rückkehrer Andres Andrade verbuchte die meisten abgefangenen Bälle (43), sein Partner im Abwehrzentrum, Philipp Ziereis nimmt mit 40 in dieser Wertung Platz zwei ein (mit Johannes Handl).

… Tomi Horvat (Sturm) erzielte im Herbstdurchgang fünf Tore - eines mehr als in der gesamten Vorsaison. Und um 2,8 mehr als nach seinem xG-Wert zu erwarten waren. Nur Maximilian Entrup und Andreas Gruber waren noch effizienter.

… Marin Ljubicic (LASK) erzielte alle seine vier Bundesliga-Tore in dieser Saison in Auswärtsspielen. Insgesamt schoss er 13 seiner 16 Bundesliga-Tore in fremden Stadien - damit traf seit Ljubicics Debüt am 23. Juli 2022 auswärts keiner so oft wie er.

… Sturm-Teenie Amady Camara feierte am 12. November 2023 beim 2:0-Sieg gegen Austria Klagenfurt sein Bundesliga-Debüt - und ging als 4000. Spieler in die bald 50-jährige Geschichte der Bundesliga ein.