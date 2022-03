Sturm knackt mit Colorado die 100 - Rekordjäger Huberdeau

Die Colorado Avalanche haben als erstes Team in der NHL in dieser Saison die 100-Punkte-Marke geknackt. Bestmarken haben auch die Florida Panthers mit dem Sieg gegen Montreal aufgestellt.

Nico Sturm und Colorado haben auf die Niederlage gegen sein Ex-Team Minnesota Wild mit einem 2:1 bei den Calgary Flames reagiert und so als erster Klub in dieser Saison die 100-Punkte-Marke erreicht. Der Spitzenreiter der Central Division geriet allerdings zunächst durch einen Treffer von Tyler Toffoli in Rückstand, ehe Valeri Nichushkin mit einem Doppelpack (34., 51.) das Spiel drehte. In knapp 13 Minuten Einsatzzeit blieb Sturm, der Mitte März von Minnesota zu Colorado gewechselt war, ohne Scorerpunkt.

70, 400: Huberdeau setzt neue Marken

Auch weiter in der Erfolgsspur bewegt sich Florida. Die Panthers gewannen 7:4 gegen Montreal. Jonathan Huberdeau stellte zwei persönliche Rekorde auf, die Franchise brach eine Bestmarke. Das zwischenzeitliche 4:1 durch Ryan Lomberg war das 265. Tor dieser Spielzeit, der alte Rekord der Panthers aus der Saison 2018/19 betrug 264 Treffer. "Wir wissen, dass wir Tore schießen können, aber wir müssen besser verteidigen", mahnte Huberdeau. Schließlich verspielte Florida binnen zwei Minuten das 4:1, ehe Huberdeau mit dem 5:4 in der 42. Minute die Weichen endgültig stellte. Zwei Tore, ein Assist - zwei Bestmarken. Mit nun 400 Vorlagen ist er die Nummer eins in der Geschichte der Panthers, mit 93 Punkten stellte er einen persönlichen Bestwert auf und mit nun 70 Assists in der Saison ist er neben Joe Juneau (1992/93) der beste linke Flügelspieler.

Stützle-Assist bei Ottawa-Pleite

Eine Niederlage kassierte hingegen Tim Stützle. Mit den Ottawa Senators unterlag der 20-Jährige den Nashville Predators mit 1:4. Stützle steuerte dabei den Assist zum frühen Treffer durch Brady Tkachuk (5.) bei. Ottawa belegt den vorletzten Platz in der Atlantic Division.