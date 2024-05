Sturm in "Overdog"-Rolle: Ilzer kündigt Rotation an

Titelverteidiger Sturm Graz trifft in der zweiten Runde des ÖFB-Cups auf den SV Leobendorf. Trainer Christian Ilzer setzt in Niederösterreich angesichts des straffen Programms seiner Mannschaft auf Rotation.

Als einziges Team der österreichischen Bundesliga ist Sturm Graz auch nach acht Spieltagen noch ungeschlagen. Das 1:1-Unentschieden bei Rapid Wien am vergangenen Sonntag fiel für die Steirer zwar in die Kategorie "glücklich", insgesamt kann Trainer Christian Ilzer mit den bisherigen Saisonleistungen aber durchaus zufrieden sein. Das sei er auch, "aber nicht restlos", meinte der 45-Jährige nach dem Unentschieden in Wien-Hütteldorf. Zuvor war seine Mannschaft bei der 1:2-Niederlage gegen Sporting Lissabon sowie beim 2:2-Unentschieden gegen Red Bull Salzburg ebenfalls zweimal sieglos geblieben.

In der zweiten Runde des ÖFB-Cups will Sturm nun in die Erfolgsspur zurückkehren. Die Schwarz-Weißen gastieren am Mittwoch (19 Uhr) beim SV Leobendorf, der in der Regionalliga Ost nach neun Spieltagen derzeit auf dem achten Rang liegt. "Der ÖFB Cup ist ein K.-o.-Bewerb, dementsprechend ist von Anfang an eine enorme Brisanz drinnen - du kannst dir keinen Fehltritt leisten", kündigte Ilzer vor dem Gastspiel in Niederösterreich an. Er erwarte einen "sehr spielstarken Gegner", der im Konterspiel stets gefährlich werden können. Insbesondere Oliver Pranjic, der im Laufe seiner Karriere unter anderem bei Hartberg und der Admira unter Vertrag stand, sei ein "echter Gefahrenherd".

Leobendorf eliminiert Horn in Runde eins

Während Sturm zum Auftakt einen souveränen 7:2-Erfolg beim SAK Klagenfurt feierte, setzte sich Leobendorf gegen den Zweitligisten SV Horn überraschend mit 3:2 nach Verlängerung durch. Der Favoritenrolle kann sich der Vizemeister trotz all der Warnungen seines Cheftrainers aber naturgemäß nicht entziehen. "Natürlich sind wir morgen in dieser schönen Naturarena der ,Overdog'", sagte daher auch Ilzer. Durch "extremen Aufgabenfokus, Zusammenhalt und überzeugendes Teamwork" soll die Zweitrunden-Hürde in Leobendorf genommen werden.

Angesichts des straffen Programms wird Ilzer am Mittwoch auf einige Stammkräfte verzichten. "Wir wollen mit größtmöglicher Frische in das morgige Spiel gehen, weil wir extreme Schärfe gegen den Ball sowie Präzision, Dynamik und Tempo mit dem Ball brauchen. Spieler, die leicht angeschlagen sind oder deren Akkus noch nicht vollständig aufgeladen sind, bekommen eine Pause. Unser Kader ist sehr ausgeglichen und gibt uns dazu die Möglichkeit", erklärte der ehemalige Austria-Coach, der mit Sturm nach dem Titelgewinn in der Vorsaison im Cup bereits seit sieben Spielen ungeschlagen ist.