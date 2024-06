Sturm in Hamburg: Fanzone muss schließen

Die Stimmung ist spätestens seit Freitagabend EM-tauglich in Deutschland. Einzig das Wetter spielt noch nicht ganz mit und hat in Hamburg Konsequenzen. Für den Fanmarsch der Niederlande am Sonntag sieht es besser aus.

Ungemütliches Wetter: In Hamburg blieb die Fanzone am Samstag geschlossen. IMAGO/Eibner

Wegen eines starken Sturms blieb Hamburger Fanzone am Samstag geschlossen. Weil die Sicherheit der Besucherinnen und Besucher höchste Priorität habe, sei der Entschluss gefallen, die Fanzone zu schließen, erklärte Veranstalter Uwe Bergmann am Samstag. Die Entscheidung fiel demnach gemeinsam mit den Sicherheitsbehörden.

Auf dem geschlossenen Gelände kam den Angaben zufolge niemand zu Schaden. Allerdings seien divers Bauzäune mit Bannern umgeweht und auch Banner an der Bühne eingerissen, sagte eine Sprecherin. Auch Mülltonnen und Palmen seien umgeflogen. Es sei jedoch nichts unwiederbringlich zerstört worden und kein größerer finanzieller Schaden entstanden.

Bergmann hofft, dass die Fans am Sonntag wieder einen unbeschwerten Tag in der Fanzone erleben können. Für die am Samstag eigens angereisten Fans tue es den Veranstaltern leid. Am Vormittag hatte es den Angaben zufolge Starkwindböen der Stärke acht gegeben.

Tags zuvor sah es noch deutlich besser aus. Beim Public Viewing vom Eröffnungsspiel zwischen Deutschland und Schottland auf dem Heiligengeistfeld konnten tausende Fans das Spiel auf einem 100 Quadratmeter großen Bildschirm verfolgen.

40.000 Niederländer laufen gemeinsam ins Stadion

Am Sonntag findet das erste Spiel in Hamburg statt und da dürfte es richtig voll werden. Denn vor der Partie zwischen den Niederlande und Polen (15 Uhr) wollen die Fans von Oranje einen Fanmarsch veranstalten.

Der "Fan Walk" soll ab 10.30 Uhr stattfinden und wird am Millerntorplatz in der Nähe des Stadions von Aufsteiger FC St. Pauli beginnen. Rund um den Fanmarsch müsse mit "erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen" gerechnet werden, hieß es in der Mitteilung der Hamburger Polizei weiter. Es wird mit 40.000 Teilnehmern gerechnet. Der Wetterbericht macht Hoffnung, dass es keine Einschränkungen geben wird, denn der Wind soll abflauen.