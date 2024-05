Sturm im kollektiven Double-Rausch: "Eine unfassbare Saison"

Beim SK Sturm Graz haben die Feierlichkeiten begonnen. Cheftrainer Christian Ilzer kündigte kurze Nächte an - und ließ seine Zukunft wie auch Sportchef Andreas Schicker vorerst offen.

So mancher Sturm-Fan fühlte sich möglicherweise bereits an Borussia Dortmund erinnert, als die Grazer zu Beginn der zweiten Halbzeit zwei Großchancen vergaben und dem so ersehnten Führungstreffer weiterhin scheinbar vergeblich nachliefen. In der 69. Minute war es dann aber so weit: Gregory Wüthrich nickte nach einer Ecke zum 1:0 ein, ehe Amady Camara kurz vor Schluss das alles entscheidende 2:0 erzielte. Und das Stadion in Graz-Liebenau somit endgültig in ein Tollhaus verwandelte.

"Ich kann meine Emotionen nicht halten. Es war einer meiner größten Träume mit dem Verein, den ich in den letzten vier Jahren so lieben gelernt habe", meinte ein sichtlich emotionaler Jusuf Gazibegovic nach dem Gewinn des zweiten Doubles der Vereinsgeschichte. "Wo ich mich vom ersten Tag an wohlgefühlt habe, jetzt so etwas Großes zu erreichen, ist unglaublich. Ich bin der glücklichste Mensch dieser Welt."

Gorenc Stankovic: "Ich kann es nicht fassen"

Strahlende Gesichter waren in Graz in den Minuten nach dem Abpfiff nicht allzu schwer auszumachen. Auch Jon Gorenc Stankovic hielt mit seinen Emotionen nicht hinter dem Berg: "Ich kann es nicht fassen, es war eine unfassbare Saison, ein unfassbares Spiel, einfach geil. Es war ein schwieriges Spiel, Klagenfurt hat auch alles gegeben, um einen Sieg hier zu holen. Aber nicht hier heute. Das Double bedeutet mir alles. Ich und ein paar Jungs haben viele Jahre dafür gearbeitet."

Als Architekten der schwarz-weißen Erfolgsgeschichte dürften sich Trainer Christian Ilzer und Sportchef Andreas Schicker verstehen. Die beiden formten Sturm innerhalb von vier Jahren von einem Mittelständler zum nunmehrigen Double-Sieger. "Wir sind alle Jahre näher an Salzburg herangekommen, heuer haben wir sie erwischt. Wir haben uns für eine klare Spielidee und den richtigen Trainer entschieden und auch gute Transfers getätigt. Es hat alles zusammengepasst", meinte Schicker, der in der nächsten Woche über seine persönliche Zukunft entscheiden will. kicker-Informationen zufolge ist die TSG Hoffenheim am 37-Jährigen interessiert.

Ilzer: "Man muss solche Momente feiern"

Auch für Ilzer dürfte es in den kommenden Tagen und Wochen Anfragen hageln. Vorerst will der ehemalige Austria-Coach jedoch die Feierlichkeiten in der steirischen Landeshauptstadt genießen. "Man muss solche Momente feiern. Wir sind zusammengewachsen, haben viele Hürden gemeistert. Das schweißt zusammen", sagte Ilzer. "Natürlich braucht man ein paar Tage, bis man wirklich begreift, welch großartige Geschichte heute finalisiert wurde."

Zeit dafür dürfte Ilzer, mit dem in den kommenden Tagen Gespräche über einen Verbleib geführt werden, nun reichlich haben. Am Montag wird die Mannschaft das Double mit dem eigenen Anhang auf dem Grazer Hauptplatz feiern. Mit Blick auf die große Meisterparty kündigte der Sturm-Cheftrainer kurze Nächte an: "Ich werde heute und morgen sehr lange bleiben."