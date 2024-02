Sturm im Conference-League-Achtelfinale gegen OSC Lille

Nach dem souveränen Aufstieg ins Conference-League-Achtelfinale bekommt es Sturm Graz in der nächsten Runde mit dem französischen Erstligisten OSC Lille zu tun. Das ergab die Auslosung im Schweizer Nyon.

Mit einem 4:1-Heimsieg und einem 1:0-Erfolg im Rückspiel konnte sich der SK Sturm Graz letztlich souverän gegen den slowakischen Meister Slovan Bratislava im Conference-League-Play-off behaupten und den Aufstieg in das Achtelfinale fixieren. Dort trifft die Mannschaft von Cheftrainer Christian Ilzer nun auf Ligue-1-Klub OSC Lille, wie die Auslosung im Schweizer Nyon ergab. Das Hinspiel erfolgt am 7. März in Graz, eine Woche später kommt es zum Rückspiel im Norden Frankreichs.

"Mit Lille treffen wir auf einen wirklich sehr, sehr guten Gegner, der seine Conference-League-Gruppe, in der auch Slovan Bratislava Zweiter wurde, souverän gewonnen hat. Auch in der Liga spielen sie in dieser Saison eine sehr gute Rolle und sind derzeit Vierter. Sie haben nicht nur hochklassige Spieler in ihren Reihen, sie sind auch, wie man es von französischen Mannschaften kennt, physisch richtig gut", äußerte sich Sturm-Sportchef Andreas Schicker gegenüber dem kicker zum kommenden Gegner. Und hatte gleichzeitig auch eine freudige Botschaft für die Fans: "Fakt ist, dass wir am 7. März in Graz spielen können. Das freut uns schon besonders, dass wir in Liebenau das Spiel austragen können."

Die Grazer qualifizierten sich erstmals seit 23 Jahren wieder für die Top 16 eines europäischen Klubbewerbs und haben nun sogar die Chance, nach 40 Jahren wieder in ein Europacup-Viertelfinale einzuziehen. Der Aufstieg in das Achtelfinale bedeutete nicht nur für die Steirer einen großen Erfolg, sondern sorgte auch für wichtige Punkte in der UEFA-Fünfjahreswertung. Dort findet sich Österreich aktuell auf dem 13ten Platz wieder.