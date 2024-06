Sturm holt Linksverteidiger Karic aus Darmstadt

Österreichs Meister Sturm Graz verstärkt sich auf der Position des Linksverteidigers mit Emir Karic. Wie die Steirer bekanntgeben, unterzeichnet der 27-Jährige einen Dreijahresvertrag bis Sommer 2027. Der gebürtige Linzer wechselt ablösefrei vom deutschen Bundesliga-Absteiger SV Darmstadt 98 in die Hauptstadt der Steiermark.

Beim SK Sturm Graz gibt man die Verpflichtung von Linksverteidiger Emir Karic bekannt. Der 27-jährige Profi stand zuletzt für den deutschen Bundesliga-Absteiger SV Darmstadt 98 auf dem Platz und wechselt nach Ablauf seines Vertrages nun ablösefrei zum österreichischen Meister. Bei den Steirern unterzeichnet der gebürtige Linzer einen Dreijahresvertrag bis Sommer 2027 und wird künftig mit der Rückennummer 17 auflaufen.

"Mit Emir Karic freuen wir uns auf einen Spieler für die linke Abwehrseite, der sowohl die österreichische Bundesliga kennt, als auch Erfahrung in einer europäischen Topliga sammeln konnte. Emir bringt viele jener Tugenden mit, die unser Anforderungsprofil für die Position des Außenverteidigers erfüllen. Wir sind froh, dass sich er für den SK Sturm entscheiden hat und sind davon überzeugt, dass er unserer Mannschaft eine weitere Facette hinzufügt", erklärt Geschäftsführer Sport Andreas Schicker.

Reaktion auf möglichen Schnegg-Abgang

Die Grazer reagieren damit auch auf einen möglichen Abgang von David Schnegg, der schon seit längerem mit einem Transfer in die USA in Verbindung gebracht wird. Karic absolvierte in der vergangenen Saison 27 Partien in der deutschen Bundesliga und brachte es für Darmstadt seit seinem Wechsel im Sommer 2021 auf vier Tore in 85 Pflichtspielen. Nun kehrt der ehemalige U-21-Nationalspieler Österreichs wieder in seine Heimat zurück, wo er zuvor schon für den SCR Altach und den FC Liefering am Ball war.

"Als ich vom Interesse des SK Sturm hörte, musste ich nicht lange überlegen. Die Chance, mit dieser Mannschaft in der kommenden Saison in der Champions League zu spielen, ist extrem reizvoll. Ich freue mich auf den Trainingsstart in der kommenden Woche und kann es kaum erwarten, gemeinsam mit dieser Mannschaft am Platz zu stehen", blickt Karic seiner kommenden Aufgabe im Trikot der Grazer mit viel Vorfreude entgegen. Nach Tochi Chukwuani und Martin Kern ist der 27-jährige Abwehrspieler bereits der dritte Sommerneuzugang der Steirer.