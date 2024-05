Sturm holt 18-jähriges Offensivtalent aus Mali

Youba Koita soll bei Sturm Graz in die Fußstapfen von Mohammed Fuseini, Amadou Dante oder Amady Camara treten.

Youba Koita soll in Graz langsam aufgebaut werden. SK Sturm Graz

Österreichs frischgebackener Meister Sturm Graz holt ein weiteres Talent aus Afrika in die steirische Landeshauptstadt. Wie der Verein am Mittwochnachmittag vermeldete, wurde mit Youba Koita ein 18-jähriger Offensivspieler aus Mali langfristig unter Vertrag genommen. Er wird zunächst für Sturm II in der 2. Liga auflaufen.

"Unsere Strategie der letzten Jahre, Potentialspieler aus Afrika zu uns nach Graz zu holen, hat sich absolut bewährt, wie die Beispiele Mohammed Fuseini, Amadou Dante oder Amady Camara eindrucksvoll belegen", erklärte Sport-Geschäftsführer Andreas Schicker in einer Aussendung. "Youba Koita war zuletzt bereits einige Wochen in Graz und hat mit Sturm II unter Jürgen Säumel trainiert, wo er absolut überzeugen konnte und gezeigt hat, dass großes Potential in ihm steckt."